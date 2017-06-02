«Торговец красотой» отделался условным сроком за взятку

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 40-летнему владимирцу, генеральному директору Медико-эстетического центра «Аэстетик» Борису Мельнику. Он признан виновным в попытке дать взятку следователю.

Как сообщает областная прокуратура, судом установлено, что в конце декабря 2016 года предприниматель, будучи подозреваемым по уголовному делу о хищении денежных средств в значительном размере, опасаясь задержания и уголовного преследования, решил через своего адвоката передать взятку следователю.

Для дачи взятки адвокат получил от предпринимателя 400 тысяч, однако до кабинета полицейского защитник донес не всю сумму. 150 тысяч он решил присвоить себе. При передаче оставшейся суммы адвокат был задержан.

С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил Мельнику наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 3 миллиона 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что посредник Мельника – адвокат Игнатчук ранее был признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года.

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