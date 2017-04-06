Вводивший женщин в заблуждение лишился адвоката

Завтра Октябрьский районный суд города Владимира проведет первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Бориса Мельника, руководителя организации «Центр эстетической коррекции тела» и соучредителя «Холдинг Д Литаль Косметик». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия потребителей убеждали оформлять баснословные кредиты ради десятка оздоровительных процедур или трёх баночек крема.

«Призыв» следит за развитием событий по этому делу и неоднократно сообщал о перипетиях расследования. Борису Мельнику с декабря прошлого года дважды продляли заключение под стражей, и попытки адвоката добиться перевода его под домашний арест не увенчались успехом.

Теперь же, как сообщает Следственное управление СК РФ, Борису Мельнику придётся и вовсе сменить защитника: прежний – Александр Игнатчук – сам оказался в роли подсудимого.

По версии следствия, которая нашла подтверждение в суде, адвокат получил от водителя предпринимателя 400 тысяч рублей для дачи взятки следователю городского УМВД. Защитник донёс до кабинета полицейского не всю сумму, присвоив 150 тысяч рублей. При передаче оставшейся суммы он был задержан.

На следствии и в суде Игнатчук полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, сотрудничал со следствием, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.

Приговором Октябрьского районного суда ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, суд на 3 года запретил Игнатчуку осуществлять адвокатскую деятельность.

А завтра начнётся судебный процесс по делу Бориса Мельника, чьи интересы будет представлять уже новый защитник.

Фото: http://img2.ntv.ru/home/news/20130720/sud.jpg