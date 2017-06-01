Московские дачники лишили соседей электричества

Лето встретили без света. Садоводы СНТ «Лужайка», которое находится под Струнино (Александровский район), нынешний дачный сезон впервые открыли без электричества. Кто и когда даст свет бедолагам на шести сотках, разбирался «Призыв».

Апокалипсис в «Лужайке»

Местная дачница Светлана Васильевна Горшукова с грустью смотрит на помидоры в теплице: они поникли, демонстративно опустив листья. Жажда – всё! – как нельзя наглядно понимаешь, глядя на них.

– Им хочется пить, и нам всем хочется пить, – говорит она. – Первый год такая проблема – сидим без света! А это значит, что ни из скважины воды поднять, ни триммер включить, ни обогреватель. Неординарная ситуация.

Светлана Васильевна по традиции приезжала на дачу в мае и жила до закрытия сезона – октябрьских холодов. В этом году заехала позже. Вместе с детьми искала варианты замены централизованного электроснабжения. В результате пришлось покупать дополнительное газовое оборудование – для приготовления пищи и обогрева. Траты, а куда деваться?! Вот только косить газон пока неясно чем, хоть серп в руки бери.

– И когда у меня были одуваны? – задает она риторический вопрос, ответ на который знает. – Не было! Всегда все ровно и гладко было. Не хочу даже говорить!

Её сосед напротив, Николай Павлович Курмашев, приглашает нас в дом и показывает на печку-спасительницу: вот кто в неласковом мае обеспечивал ему теплую жизнь. А чтобы было светло, пришлось вспомнить о керосиновой лампе.

– Пригодилась, родимая, не зря её из Костромы привез, – показывает он нам источник луча света. – В XXI веке живем с керосиновой лампой, а куда деваться? С ней лучше, чем со свечами, уж больно быстро они сгорают, как лучины. Вы знаете, что это такое? А я вот помню, как сидели с ними. Они так звонко трещали и, сгорая, падали в воду… Мы детьми в восторге были от этого зрелища.

Погружение в темноту невольно отбросило дачников «Лужайки» лет эдак на 100 назад. Они ждут дождя для полива, ходят на родничок, изыскивают приспособления для обогрева и готовки, приручают огонь. Майские сумерки в саду оживляют белоснежные тени цветущих деревьев. Они да пустыми глазницами стреляющие вокруг ставшие бесполезными спутниковые тарелки придают опустившемуся на «Лужайку» безмолвию некую апокалипсическую нотку.

А ведь до цивилизации тут не сто вёрст диким лесом. В пяти метрах от забора СНТ кипит другая дачная жизнь. Стрекочут триммеры, слышны крики из телевизоров и деловитое покряхтывание насосов. Соседнее СНТ «Мелиоратор-4» дачный сезон ведёт в привычном цивилизованном ритме. Но теперь уже без взаимностей и партнерских отношений с соседней «Лужайкой».

Тянули три товарищества

А ведь всего каких-то три года назад жили два товарищества в ладу и со светом. Бывший председатель СНТ «Мелиоратор-4» Юрий Константинович Тихонов вспоминал, как в конце 80-х – в начале 90-х годов тут зарождалась садоводческая жизнь. Был овраг, заросший кустарником и лесом, так называемое неудобье, которое осваивали работники Ферганского ПМК.

– Наш сад в итоге протянулся на полтора километра на месте так называемых Лисьих гор. Границей у нас была река Передышка и поля совхоза «Колос». Правда, потом часть их отошли новому саду. Это была луговина, отсюда и название «Лужайка», – рассказал он.

Первая «воздушка», оживившая дачно-огородную жизнь, появилась в 1993-1994 годах. Потом три рядом находящихся товарищества – «Мелиоратор-4», «Родник» и «Лужайка» – решили провести электрофикацию сообща. Тот проект первой дачной лампочки Ильича обошёлся им в 5 млн. рублей. Сумму разделили на общее количество электрифицируемых участков (200) и с шапкой пошли по кругу. Собрали деньги, установили столбы, купили трансформатор, сделали разводку – зажили светло.

А в июне 1995 года два садоводческих товарищества – «Лужайка» и «Мелиоратор-4» -заключили первое двустороннее соглашение о подключении первого к существующей воздушной линии 0,4 кВт.

С того времени и лет эдак 20 жили два товарищества в мире, проводя регулярно акты сверки потребленной электроэнергии и оплачивая энергетикам счета. И быть бы хеппи-энду, если бы претензии дачников к уровню комфорта загородной жизни оставались бы невысокими. Но костры и угли теперь-то нужны для гриля, а не для приготовления ужина и подогрева воды.

На дачу переехали холодильники, телевизоры, кондиционеры, микроволновки, да много какой бытовой техники, с которой жить в саду стало лучше и веселее. Да и сами садовые домики у многих стали похожи на коттеджи.

Вот тогда-то старый, вскладчину купленный трансформатор и стал отказываться поддерживать стабильный уровень напряжения. В «Мелиораторе-4» народ стал сначала тихо, а потом и громче роптать.

Какая жизнь без холодильника?

Геннадий Дмитриевич Максимов, председатель садоводческого товарищества «Лужайка», одним из первых узнал о претензиях соседей. И вышел на правление «Мелиоратора-4» с предложением совместно приобрести более мощный трансформатор. Позже такие встречи шли регулярно. Вот только поводы поспорить стали новыми.

«Мелиоратор-4» стал выдавать соседям предписания об отключении. «Страдающие» от понижения напряжения дачники, тем не менее, нашли и силы, и время сформулировать претензии. Отключение соседей они решили провести аргументировано. В частности, указали на большие потери в трансформаторе и невозможность распределить их грамотно между потребителями. Кроме того, вспомнили о договоре 1994 года между Александровским РЭС и СНТ «Мелиоратор-4» на право эксплуатации трансформатора. Оно принадлежало последнему товариществу безгранично.

Попутно «мелиораторы» покаялись: дескать, все это время они были нарушителями – не имели право присоединять новых силовых электроприёмников. А чтобы «Лужайка» получила право на заветное электропотребление, необходимо было оформить трехстороннее соглашение – энергетики и два СНТ. А так… «В настоящее время не в одном договоре заключенным между Владэнергосбыт (электроснабжающая организация) и СНТ «Мелиоратор-4») не упоминается СНТ «Лужайка», – цитата из предписания садоводов с рубильником, появившаяся в октябре прошлого года.

– Мы предлагали различные варианты, я уже не говорю о том, что естественно, оплачивали потери трансформатора, – рассказывает Геннадий Дмитриевич. – Но всё тщетно! Правление «мелиораторов» было настроено радикально: отключаем вас и точка! В конце концов попросили дать нам возможность подключиться к существующей общей линии электрификации на 1-2 месяца, пока не будет готова собственная линия, но вновь напоролись на отказ. И вот с осени прошлого года мы сидим без света.

К сожалению, дозвониться до нынешнего председателя СНТ «Мелиоратор-4» так и не удалось. Да и правит он всего год. В последние годы «мелиораторы» регулярно меняют своих предводителей. Поговаривают, что все принципиальные вопросы решает правление сада, в котором сильно московское лобби, а председатели просто берут под козырёк.

Как бы там ни было, но курс они заложили резвый и резкий: полная самостийность и отказ от добрососедских отношений. И пока чувствуют себя вольно. После обращения Геннадия Максимова в прокуратуру Александровского района и переадресации его в управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области, пришёл ответ (03/6269- ДИС от 21.12.2016 г.). «Указанные действия должностных лиц (председателя, членов правления) «Мелиоратор-4» могут содержать признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.1 КОАП РФ – самоуправство….», – такой вывод сделали государевы служащие. Однако пока за самоуправство не ответил никто.

Дело на миллион

Тем временем садоводы из «Лужайки» за считанные недели собрали более 1,1 млн рублей, чтобы провести электрификацию. Геннадий Дмитриевич называет мне цифру электрификации с точностью до копейки, не глядя в документы: 1 млн. 132 тыс. 362 руб. 53 коп. Свет придёт к ним от одной из опор электрической подстанции «Струнино» – 110/6 Квт. Несмотря на то, что суммы целевых взносов у многих были весьма чувствительными для семейного бюджета (30 тысяч рублей), отнеслись к этому проекту практически все благожелательно. И энергетики не подкачали: львиную долю работ уже провели. Вырублена просека, установлены опоры, проведен СИП. В ближайшее время, на что очень рассчитывают садоводы, подрядная организация установит комплексную трансформаторную подстанцию (КТП) и… будет свет!

Однако насколько скоро закончится дачная темнота, пока совершенно неясно. По имеющейся у редакции информации, срок выполнения договора на технологическое присоединение СНТ «Лужайка» – аж 23 декабря 2017 года. Очень не хочется думать о том, что весь сезон садоводы просидят без электричества, но пока заминка именно с поставкой КТП.

На общем собрании в начале мая садоводы «Лужайки» приняли решение не подавать судебный иск к «Мелиоратору-4». И судиться некогда, да и факт выигрыша вряд ли обрадует: по- любому полгода, не меньше пройдёт, а пахать и сеять надо здесь и сейчас.

Геннадий Дмитриевич Максимов, рассказывая эту историю, делает одну оговорку. В правлении, как и на собрании у соседей, задают тон жители столицы, вернее – жительницы. В 90-х их тут не было, осваивали сотки местные. «Дополняя Михаила Афанасьевича Булгакова, можно сказать, что москвичи – приличный народ, только их портит дачный вопрос», – говорит он.

… Эта дачная история, откровенно говоря, удручает тем, что уж больно показательной она получилась. За 25 лет сознание товарищей-огородников поменялось радикально. Основанием для объявления энергетической войны стали плохо работающий телевизор и вышибающий пробки электрический чайник. В начале 90-х их сплотила общая темнота, а в середине «десятых» расколола тотальная цивилизация дачной жизни. Вот уж по-нашему, по-русски: чем хуже, тем роднее…

А прописка тут роли не играет: людьми ведь можно оставаться в любой ситуации и везде – и в мегаполисе, и в садоводческом товариществе рядом с маленьким городком.