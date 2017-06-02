Во Владимире миролюбивых собак узнают по ушам

В социальных сетях в группах, посвященных поддержке животным, появились посты, рассказывающие о программе «Отлов – Стерилизация – Возврат» (ОСВ). Ветеринары и волонтеры-правозащитники сообщают, что на улицах областного центра появляется все больше собак и кошек с желтой биркой на ухе.

Этих зверей не стоит опасаться, потому что они стерилизованы, вакцинированы и, самое главное, не агрессивны и не организуют никаких «собачьих свадеб». Волонтёры добавляют, что при желании каждый может без риска для своего здоровья покормить «бездомышей», а еще лучше – помочь найти им подходящий дом, пусть даже во дворе многоквартирного дома.

Напомним, что не так давно над вопросом, как пометить бездомных животных, «ломали» головы депутаты владимирского горсовета и чиновники мэрии. Чипировать бродяжек, по их мнению, – слишком дорого, а фотографировать безопасных особей – слишком ненадежно да и бесполезно: кто ж будет, пусть даже с помощью гаджета, тасовать всю эту картотеку при встрече с подозрительной собакой или кошкой? Так ничего и не придумали.

К сведению, контракт на отлов и временное содержание безнадзорных животных на сумму 2,3 млн рублей сроком на 6 месяцев был заключен в начале года. Ежедневно с улиц забирают по 2-3 собаки и кошки, чтобы затем в течение 12 дней их кормить, мыть, стерилизовать и вакцинировать. Потом их выпускают на те же городские улицы.

Ветеринары решили, что желтые бирки на ушах «обработанных пациентов» – самый оптимальный вариант. И заметно, и относительно малозатратно.

Кстати, до конца года на отлов и содержание бездомных животных во Владимире планируют потратить 8 млн рублей.

К сведению: по вопросам отлова бездомных собак обращайтесь на телефонный номер 33-27-77