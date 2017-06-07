Первая леди Владимирской губернии вышла замуж с неважным приданым

В собрании Государственного исторического музея находится портрет работы художника середины XIX столетия Роберта Шведе. На портрете сидящая у изящного столика молодая женщина в темном платье, богато отделанном кружевами.

Счастливое исключение

Ее прическу украшают живые цветы, на голову и плечи наброшено кружевное фишю. На открытых холеных руках многочисленные украшения – браслеты с драгоценными камнями, нитка жемчуга, кольца, в том числе с бриллиантами. На груди – брошь с камеей. Долгое время данный портрет считался изображением неизвестной. Указывалось лишь его происхождение – усадьба Завалино Владимирской губернии.

И лишь недавно знаток русского дворянского портрета Сергей Алексеев по сходству с гравюрой, где запечатлена та же дама, установил, что на полотне из ГИМа изображена Варвара Петровна Самсонова – супруга владимирского губернатора генерал-лейтенанта Александра Петровича Самсонова.

Можно добавить, что этот портрет, скорее всего, не из Завалино, а из соседнего с ним села Кудрявцево на реке Пекше нынешнего Кольчугинского района Владимирской области, где и находилась усадьба, принадлежавшая Самсоновым.

Сегодня известны портреты далеко не всех владимирских губернаторов XVIII-XX веков, а как выглядели первые леди Владимирской губернии, мы знаем еще меньше. Варвара Самсонова – счастливое исключение.

В ожидании кавалера

Будущая владимирская губернаторша родилась в 1818 году. Ее отец отставной полковник Петр Иванович Озеров, герой Итальянского и Швейцарского походов Суворова и сражения при Аустерлице, адъютант цесаревича Константина Павловича и порученец Багратиона, к тому времени служил директором дворцовых конных заводов в придворном звании шталмейстера.

Его супруга фрейлина Мария Александровна Волкова, скончавшаяся, когда ее младшей дочери Варваре исполнилось всего 5 лет, была дочерью действительного статского советника Александра Андреевича Волкова – герольдмейстера, поэта и переводчика. Именно он после учреждения Владимирской губернии в 1778 году составил гербы ее уездных городов, которые по большей части употребляются до сих пор.

В 19-летнем возрасте Варвара Озерова, как и ее мать, получила шифр фрейлины императрицы Александры Федоровны – супруги Николая I. Но, несмотря на положение при царском дворе и обширное знатное родство, большого приданого за барышней Озеровой отец, имевший еще четверых детей, дать не мог. Поэтому фрейлине Самсоновой оставалось лишь ждать подходящего жениха. Это ожидание затянулось до 1841 года, когда ее руки попросил лейб-гвардии штабс-ротмистр Александр Самсонов. Жениху было 30, невесте – 23.

Штабс-ротмистр Самсонов

Александр Самсонов являлся владимирским помещиком, его дед секунд-майор Александр Иванович Самсонов избирался александровским уездным предводителем, а отец статский советник Петр Александрович Самсонов – переславским предводителем Владимирской губернии. Будущий владимирский губернатор получил воспитание в Царскосельском лицейском благородном пансионе, который окончил в октябре 1828 года с чином коллежского секретаря и поступил на службу в департамент внешней торговли Министерства финансов.

Но к статской службе у него душа не лежала. Осенью 1830-го, когда в Польше начался мятеж, Самсонов поступил унтер-офицером в армейский уланский полк. Оттуда он был переведен корнетом в лейб-гвардии Уланский полк, а в 1836-м – в наиболее аристократический полк русской гвардии – Кавалергардский, где получил чин поручика, а потом и гвардии штабс-ротмистра и был награжден двумя российскими и двумя иностранными орденами.

В 1840 г. в Россию приехал принц Александр Гессенский, третий сын великого герцога Людвига II Гессен-Дармштадтского. Он прибыл в Петербург на обручение сестры, будущей императрицы Марии Александровны, с цесаревичем Александром Николаевичем и поступил в Кавалергардский полк. Адъютантом к принцу был назначен штабс-ротмистр Самсонов, что обеспечивало покровительство наследника и его супруги.

В эту пору Александр Самсонов и надумал жениться. Его отцу принадлежало 1000 душ крепостных крестьян, но всего в семье насчитывалось три сына и четыре дочери, поэтому доля каждого из них была невелика.

Надбавка от императора

В июне 1841 году Мария Александровна Лопухина писала из Москвы своей подруге баронессе Александре Михайловне фон Хюгель: «Варенька Озерова помолвлена, она выходит за Александра Самсонова – кузена Ладыженских. Это брак по любви, но не знаю, на что молодые станут жить, так как ни он, ни она небогаты». И, тем не менее, состоявшийся в том же 1841 году брак Самсонова и Озеровой оказался удачным.

При принце Гессенском Самсонов состоял до 1851 года, получив чин гвардии полковника, один русский и четыре иностранных ордена. Затем полковник Самсонов стал адъютантом цесаревича Александра Николаевича и сопровождал наследника престола в Европу в 1852 году, где прибавил к своим знакам отличия еще 4 иностранных и 1 русский орден, а также бриллиантовую табакерку от прусского короля.

Когда Александр II взошел на престол, он пожаловал Самсонова флигель-адъютантом. При коронации нового государя Самсонов в августе 1856-го был произведен в генерал-майоры с назначением в Свиту Его Величества и получил еще 3 иностранных ордена. В 1859-м царь отправил генерала Самсонова на губернаторство в Смоленск, где наградил прежнего адъютанта двумя российскими орденами.

18 октября 1861 года Свиты Его Величества генерал-майор Самсонов был назначен «Владимирским военным губернатором, управляющим и гражданской частью». Губернаторство Самсонова во Владимире продолжалось более четырех лет. Его первоочередной заботой стала реализация указа об отмене крепостного права.

В 1862-м Владимир посетил император Александр II, не забывавший бывшего адъютанта. В качестве монаршей милости Самсонов получил персональную надбавку в 2000 рублей в год к содержанию по должности губернатора. В 1864 году за ревностную службу владимирский губернатор получил орден св. Анны I степени и «за отличие» был произведен в генерал-лейтенанты. В 1863 году Самсонов провел реформу владимирской полиции.

Образцовая семья

В отличие от своих предшественников губернатор Самсонов ладил с дворянскими предводителями, особенно с губернским предводителем Михаилом Огаревым. Последний организовал во Владимире театр, который содержал за свой счет. Самсонов поддержал это начинание и вместе с супругой всегда посещал театральные представления.

Жена губернатора Варвара Петровна Самсонова, которой во Владимире было уже за 40, сохраняла свою красоту, трепетно следила за модой и ревностно выполняла роль первой дамы губернии, открывая танцы на всех владимирских балах.

Немало она занималась и благотворительностью и являлась попечительницей детского Александринского приюта во Владимире. Самсоновы пользовались репутацией образцовой семейной пары. Ни о каких романах и фаворитках губернатора в ту пору не было и речи.

Самсоновы вырастили двух дочерей Анну и Александру, которые несколько лет прожили во Владимире. Первая стала женой отставного ротмистра помещика Покровского уезда Александра Микулина, а вторая вышла замуж за барона Михаила Корфа.

1 января 1865 года владимирский губернатор получил указ о назначении членом Петербургского опекунского совета. Возможно, что инициатором этого был сам Самсонов, не пожелавший далее занимать хлопотную губернаторскую должность.

В 1866-м генерал-лейтенант Самсонов возглавил попечительный комитет Петербургской глазной лечебницы. Этот почетный, пост он занимал еще и в 1879 году, получив за опекунскую высокие ордена св. Владимира II степени, Белого Орла и св. Александра Невского, собрав в итоге уникальную коллекцию наград (одних только иностранных орденов у него имелось 13).

Генерал-лейтенант Самсонов надолго пережил жену, скончавшуюся в 1870 году в 52-летнем возрасте и даже обеих своих дочерей. Он покинул мир 15 мая 1882 года в возрасте 72-х лет и был погребен в Петербургском Новодевичьем монастыре рядом с могилой любимой супруги, приказав сделать на надгробии надпись: «Боже милостивый, соедини меня с нею».