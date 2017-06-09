В Ворше фуру разорвало на части от удара об автовоз

Крупная авария произошла сегодня на федеральной трассе М7 в Собинском районе в черте посёлка Ворша около четырех часов дня.

Водитель фуры «Мерседес», понимая, что развил слишком высокую скорость и не сумеет вовремя остановиться перед светофором, вывернул руль, пытаясь уйти от столкновения с попуткой, но вылетел на встречную полосу.

Там он на всех парах влетел в автовоз «Рено», груженный новенькими машинами марки «Шкода». После чего столкнулся с двумя легковушками «Вольво» и «Инфинити».

Грузовик «Мерседес» от ударов развалился на части. Его водитель и пассажир погибли на месте аварии. Серьезные травмы получили водители легковушек, оба находятся в больнице.

По сообщению УМВД РФ по Владимирской области, во время устранения последствий ДТП инспектора регулировали движение транспорта. Поток машин пустили по свободной полосе и обочине.

Фотографии предоставлены пресс-службой УМВД РФ по Владимирской области