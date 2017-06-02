За голову лисы обещают 1200 рублей

Лесного зверя жители закрытого города обнаружили на прошлой неделе в районе спорткомплекса “Кристалл” и Памятной стелы. Лисица вела себя странно: совсем не боялась людей, проявляла агрессию и в итоге укусила женщину. Подоспевшие на помощь мужчины лисицу убили и доставили тушку в ГБУ “Центр ветеринарии Владимирской области», где в ходе лабораторного исследования выяснилось, что животное являлось переносчиком вируса бешенства. К сожалению, данный случай не является исключительным.

Между тем во Владимирской области продолжает действовать постановление обладминистрации “О выплате вознаграждения за добытых лисиц и енотовидных собак на территории области”. Согласно документу охотникам выплачивается денежное вознаграждение в размере 1200 рублей за каждую добытую особь лисицы или енотовидной собаки.

Чтобы получить премию, тушку лисицы необходимо сдать в районную станцию по борьбе с болезнями животных в том районе, где она была убита. Также охотнику необходимо заполнить соответствующее заявление, анкету, предоставить копии паспорта, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, реквизиты расчетного счета и талонов на продукцию охоты к разрешению на добычу. Вознаграждение перечисляется в течение 15 дней на реквизиты, указанные в заявлении.

Эту меру предотвращения распространения бешенства в госохотинспекции считают даже более эффективной, чем вакцинация. По данным ведомства, с вводом отстрела за вознаграждение количество случаев заболевания бешенством сократилось в регионе в три раза.

Фото: http://www.nat-geo.ru/upload/iblock/a75