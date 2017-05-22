Муромляне поддержали идею назвать стадион в честь Лосева

Мы уже писали о том, что в начале мая глава округа Муром Евгений Рычков на своем сайте обратился к жителям города с просьбой принять участие в голосовании, посвященном выбору имени для обновленного стадиона в парке 50-летию Советской власти.

На протяжении месяца муромляне делились своими мыслями по этому поводу, и большинство из них поддержали инициативу главы присвоить стадиону имя нашего знаменитого земляка, прославленному футболиста, олимпийского чемпиона Виктора Лосева.

– Приятно, что этот вопрос вызвал такой живой интерес, – отметил Евгений Рычков. – В ходе голосования было высказано много полезных идей, замечаний, предложений, в том числе о том, как стоит отметить в городе заслуги Виктора Лосева. Буквально единицы выступали против такой инициативы. Но даже и в этих случаях жители Мурома в основном говорили о том, что имя нашего Олимпийского чемпиона должны носить другие спортивные объекты.

В ближайшие дни глава округаобещал направить на имя Виктора Васильевича Лосева официальное письмо с просьбой дать согласие на присвоение стадиону в парке 50-летия Советской власти его имени.

Ранее Рычков сообщал, что реконструкция домашнего стадиона футбольного клуба «Муром» должна завершиться к 1 июлю текущего года. Тренироваться на нем будет не только футбольная команда, но и юные футболисты, а также все желающие.