Муромскому стадиону могут присвоить имя Виктора Лосева

В минувшие выходные на стадионе в парке 50-летия Советской власти прошел традиционный турнир на Кубок имени Николая Гастелло, открывший футбольный сезон в Муроме.

Сейчас администрация округа планирует приступить к строительству административного корпуса стадиона, реконструкции трибун и благоустройству прилегающей территории. Работы планируют закончить в середине лета. Футболисты получат теплые раздевалки, хорошее освещение на поле, а болельщики и поклонники этого вида спорта – новые крытые трибуны и парковочные места.

Вот только имя стадиону пока не дали. Глава округа Евгений Рычков в очередной раз обратился за советом к жителям Мурома.

– Есть предложение назвать стадион в честь нашего знаменитого земляка Виктора Лосева, – написал он. – Это прославленный футболист, Олимпийский чемпион, капитан сборной СССР по футболу. Я думаю, что присвоить стадиону его имя будет очень правильным решением. Если вы поддержите такую инициативу, мы обратимся к Виктору Лосеву с просьбой дать разрешение назвать стадион его именем.

Между тем футбольный клуб «Муром» усиленно готовиться к новому сезону. В 2017-2018 он будет дебютировать в профессиональной футбольной лиге зоны «Запад». Глава региона Светлана Орлова пару недель назад пообещала в случае успешного выступления команды финансовую помощь.

– Должна быть серьезная конкуренция, в том же футболе, – уверена губернатор. – Если «Муром» вырвется вперед «Торпедо», естественно «Муром» будет получать поддержку. Побеждают лучшие.

Фото: http://fc-murom.ru/uploads/files/thumbnail/ DSC_0844_1471034045958-t900x800.JPG