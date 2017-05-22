Во Владимире открылась фотовыставка «Бизнес в объективе»

Цель проекта – повысить престиж предпринимательства, рассказать о победах и трудностях российских бизнесменов.

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Фотоработы Владимирских предпринимателей в рамках проекта Промсвязьбанка «Бизнес в объективе» были представлены в рамках V Владимирского межрегионального экономического Форума: «Золотое кольцо России 50. Предпринимательство. Туризм: инвестиции в будущее».

Цель проекта «Бизнес в объективе» – повысить престиж предпринимательства, рассказать о победах и трудностях российских бизнесменов. В проекте участвуют более 600 предпринимателей со всей страны – от Калининграда до Владивостока. Уже организовано более 100 выставок.

На выставке представили более 20 фото-историй предпринимателей из Владимира, Суздаля, Рыбинска, Ярославля и других городов Владимирской и Ярославской областей.

Поддержку фотопроекту «Бизнес в объективе» оказывают Фонд развития промышленности (ФРП), Московская школа управления «Сколково» и Общественная палата РФ.  Подробнее узнать о проекте или принять участие можно на сайте.

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