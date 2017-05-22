“Матрёшку” на дороги не выпускает закон

С инновационной машиной, оснащенной электродвигателем, системами навигации и ориентирования, жители Владимирской области могли познакомиться на прошедшем в минувшие выходные на экономическом форуме. На площадке у “Белого дома” группа компаний “Волгабас” разместила две пассажирские “Матрёшки”, которые, по мнению главы региона Светланы Орловой, в перспективе будут использоваться в регионе-33 для перевозки туристов. К слову выпуск беспилотников должны наладить на строящемся в Собинском районе новом заводе компании.

По словам владельца ГК “Волгабас” Алексея Бакулина, предприятие до конца текущего года выпустит беспилотный автобус на 8-20 пассажиров. Не менее ста автобусов компания намерена отправить в Африку ОАЭ, Иран, Танзанию и Гамбию. Иностранные государства интересуются беспилотниками, газомоторными и междугородними автобусами.

В России “Матрёшку” пока тестируют в Сколково. Выпустить ее на улицы городов мешает закон о беспилотниках, вернее его отсутствие. Алексей Бакулин надеется, что в текущем году Госдума принят закон об использовании беспилотников на закрытых территориях, чтобы в следующем году компания могла приступить к их испытаниям в различных условиях, в том числе и климатических. А чтобы не отстать от развития транспортного рынка закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах необходимо принять, по мнению Бакулина, к 2019 году.

В прошлом году группа компаний “Волгабас” выпустила около 500 автобусов, в текущем году запланирован выпуск 750 машин. За счет пуска нового производства во Владимирской области к 2020 году объем выпускаемой продукции должен достичь 5 тысячи машин.

Беспилотный автобус “Матрёшка” управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением. При полном заряде батареи машина может преодолеть расстояние в 130 километров, развив максимальную скорость до 30 км/ч. Стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 млн. руб., но при запуске в серию цена снизится до 3,5 млн.