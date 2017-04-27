Памятник Ивану Грозному не прижился к постаменту

Памятник Ивану Грозному был установлен на набережной реки Серая в Александрове накануне. Однако как сообщает газета «Новый город Александров», спустя час монумент исчез. В администрации журналистов уведомили, что памятник был убран по распоряжению главы Александровского района.

«Глава администрации принял решение назначить открытие памятника на июнь месяц. Площадка, где будет памятник, не готова к церемонии открытия», — уточнили в районной администрации.

Но александровские коллеги уверены: дело не только в этом. И хотя открыто чиновники не говорят, но в районе всё еще отмечается напряженная обстановка в связи с недавней историей захвата боевиков.

«Есть распоряжение губернатора, в котором говорится, что все массовые мероприятия, кроме 1 мая и 9 мая, в Александровском районе должны быть отменены», — говорят в администрации Александровского района.

Вместе с тем Фонд «Русский Витязь» и общественники, которые хлопотали за открытие памятника, пожаловались на то, что их не уведомили, куда увезли памятник. В прокуратуре Александрова уже лежит заявление на районную администрацию о вандализме.

Фото: http://gazetanga.ru/pamyatnik-ivanu-groznomu-v-aleksandrove-prostoyal-rovno-chas/