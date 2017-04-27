Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Инфолайн» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

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27  апреля  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Инфолайн»  на  действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку электронно-вычислительной техники для нужд  МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации г.Владимира»

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Инфолайн» по причине не соответствия предлагаемого товара требованиям аукционной документации по позиции «тип оперативной памяти». Однако заказчик в разъяснениях положений аукционной документации допустил возможность закупки оперативной памяти с улучшенными характеристиками.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Инфолайн» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

 

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