Жалоба признана необоснованной

27 апреля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Инфолайн» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку электронно-вычислительной техники для нужд МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации г.Владимира»

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке ООО «Инфолайн» по причине не соответствия предлагаемого товара требованиям аукционной документации по позиции «тип оперативной памяти». Однако заказчик в разъяснениях положений аукционной документации допустил возможность закупки оперативной памяти с улучшенными характеристиками.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Инфолайн» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.