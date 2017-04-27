Субботник под горячие пирожки

О своём участие в предстоящем субботнике заявили 376 трудовых коллективов города Владимира. Только с учётом этого около 20 тысяч человек в свой законный выходной выйдут на улицы областного центра, чтобы убрать старую листву и накопившийся с зимы мусор, а также взрыхлить газоны и «причесать» аллеи.

В мэрии рассчитывают, что к субботнику присоединятся прочие горожане, и тогда общее число участников возрастет, как минимум, в три раза. Сами чиновники тоже примут активное участие в общей акции весеннего преображения города.

Глава городской администрации Андрей Шохин обещал проинспектировать центральные улицы и заглянуть заглянет в спальные районы, а также обязательно пройтись по прилегающим территориям больниц и поликлиник. Глава города Ольга Деева готова взяться за грабли и навести чистоту в «Патриарших садах», Центральном парке и в нескольких дворах многоквартирных домов.

Дабы горожане не скучали во время и после массовой уборки, владимирские учреждения культуры приготовили масштабную программу. У всех ДК, на сценах парков и на городских площадях будет организована развлекательная песенно-танцевальная программа.

Кроме того, город выделил 19 временных торговых мест для угощений. Любители трудотерапии смогут подкрепиться пирожками и горячим чаем. Правда, не бесплатно.

Таким образом, общегородской субботник по организации становится похож на празднование Дня города. Только чуть скромнее, без фейерверков, а роль «звёзд» исполнят сами горожане с граблями и мётлами в руках.

Фото пресс-службы администрации г. Владимира