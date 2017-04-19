Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по Владимирской области, сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области.

Они состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России.

На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы.

Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.