Во Владимирской области пятеро утонули за сутки

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Владимирской области, вчера около семи вечера поступила инфоромация о пропаже двух человек на реке Клязьма в Камешковском районе, около деревни Суслово. Тело 53-летнего мужчины нашли, а 13-летнего подростка – нет. Спасатели, полицейские, волонтеры участвуют в поисках на реке и берегах. Водолазы исследуют дно. Парнишку пока не нашли.

В Вязниковском районе в водоеме на территории турбазы «Озерки» утонул 56-летний мужчина. По свидетельствам очевидцев, он был изрядно пьян. В городе Киржач на озере Крутое утонул 34-летний мужчина. Тело пока не нашли. В Кольчугинском районе в реке Пекша утонул 41-летний мужчина.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности на воде! В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».