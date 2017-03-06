Медведи взлетят в небо над Суздалем

Совсем скоро в Суздале соберутся аниматоры со всей России, чтобы представить все лучшее, что было сделано за последний год. В программе фестиваля в этот раз – сто пять мультфильмов – авторских, студенческих, дебютных. Любители мультсериалов смогут увидеть новые серии проектов «Ми-ми-мишки» или «Котики, вперед», а также посмотреть премьеры совершенно новых сериалов – таких, как «Сказочный патруль» (о приключениях четырех юных волшебниц) или «Военные истории» (познавательно-юмористические выпуски, основанные на реальных исторических событиях). В этом году в программе рекордное количество полнометражных мультфильмов – восемь. Все желающие смогут посмотреть на большом экране в Турцентре «Три богатыря и Морской царь», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Крякнутые каникулы» и т.д. (расписание показов можно найти на сайте фестиваля, вход для зрителей – бесплатный).

Кстати, самую сильную часть конкурсной программы традиционно показывают вечером в субботу. На этот раз там будут новые работы Ивана Максимова, Дмитрия Геллера, Рима Шарафутдинова.

Те, кому неудобно ехать в Суздаль, смогут увидеть мультфильмы – победители фестиваля в киноклубе «Политехник» 21 марта в 18.00, в актовом зале Владимирского государственного университета. В рамках акции «Открытая премьера» показ фестивальных мультфильмов будет проходить также в 30 школах, 10 садиках и 24 домах культуры по всей Владимирской области. Дети смогут проголосовать за понравившуюся картину, а победитель получит приз зрительских симпатий.

Кроме того, у владимирцев есть уникальный шанс пообщаться с легендарным аниматором, автором «Ежика в тумане» и «Сказки сказок» Юрием Норштейном. Встреча с ним пройдет в рамках цикла «Свой круг» в Областном Доме работников искусств 17 марта в 18.30. Билеты лучше забронировать заранее: практика показывает, что расходятся они очень быстро.

– Всего в этом году пройдет одиннадцать творческих встреч в городах и поселках Владимирской области, – рассказал «Призыву» директор фестиваля Александр Герасимов. – С детьми встретятся художник-кукольник Игорь Хилов и певица Любаша, автор детских книг стихов и песен. Аниматор Михаил Шепилов проведет для детей 2 мастер-класс по песочной анимации. Еще 2 мастер-класса по компьютерной анимации дадут Юля Белавина и Настя Гидион.

Финальным аккордом фестиваля станет «Парад Винни-Пухов», который пройдет в Суздале в воскресенье в честь столетнего юбилея Федора Хитрука. Во время фестиваля художники будут рисовать свои версии на тему Винни-Пуха на пенокартоне (всех желающих приглашают присоединиться). Затем эти рисунки маршем пронесут через центр города, привяжут к воздушным шарикам и выпустят в небо.