Владимирцы пробегут первый в истории города полумарафон

10 сентября во Владимире состоится первый Владимирский полумарафон. К участию в большом легкоатлетическом празднике городская мэрия приглашают любителей спорта и сторонников здорового образа жизни, а также объявляет о проведении конкурса на лучшее название и логотип (эмблему) полумарафона.

Отмечается, что название и логотип полумарафона должны быть яркими и краткими и отражать принадлежность спортивного праздника к городу Владимиру. Варианты названия и логотипа принимаются до 31 марта текущего года. Подробности предстоящего события и условия конкурса опубликованы на официальном сайте мэрии в разделе «Открытый диалог».

Первый Владимирский полумарафон на дистанции 21,0975 км пройдет по центральным улицам города на участке от площади Фрунзе до Студеной горы. Маршрут трассы разработан с учетом возможности объезда для автотранспорта по новой Лыбедской магистрали.

Фото: http://m.pg12.ru/news/9485