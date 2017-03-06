«Торпедо» вернулось из Крыма с двумя победами

В минувшую субботу футболисты владимирского «Торпедо» провели заключительный матч на южных сборах в Крыму. Соперником чёрно-белых стала команда «Гвардеец» из поселка Гвардейское Симферопольского района – между прочим, финалист Кубка Украины среди любителей 2011 года.

Владимирцы одержали победу со счетом 2-1. В составе «Торпедо» отличились Андрей Гладышев и Евгений Тараканов.

«Торпедо» находилось в Крыму с середины февраля. За это время команда провела встречу с молодежным составом самарских «Крыльев Советов», выиграв 5-1. Также в копилке владимирцев – ничья с клубом «Евпатория».

Еще один матч с ялтинским «Кызылташем» не состоялся.

Фото с сайта ФК “Евпатория”