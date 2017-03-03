Бабушки собрались на стрелку

Вообще-то метание стрелок в мишень – не то занятие, которое ассоциируется с домом престарелых. Однако в Муроме решительно разрушают стереотипы. «Секции как таковой у нас нет, но мужчины на досуге в дартс играют, – рассказала «Призыву» Елена Краснова, заместитель директора пансионата. – А женщины смотрели на них, смотрели – и тоже заинтересовались. По их просьбе мы и устроили это первенство».

Хотя участниц на первом женском турнире собралось немного – всего пять человек – к соревнованиям они отнеслись серьезно. Каждый день готовились в спортивном зале, и в итоге сумели продемонстрировать хорошую технику и неплохие поражающие способности.

Кстати, во Владимирской области – девять домов-интернатов, где проживают пожилые люди. И практически в каждом из них для подопечных есть не только «классические» варианты досуга, вроде игры в шашки или вязания, но и вполне современные развлечения. Так, в суздальском интернате на днях прошел конкурс рисунков, сделанных с помощью графического редактора – его изучают в рамках курса компьютерной грамотности. Самому старшему участнику этого конкурса было 87 лет. А во владимирском комплексном центре соцобслуживания самые любимые настольные игры – это боулинг и шаффлборд.