Почему мартовские коты не летают в космос

Коты – это здОрово. И здорОво

– Однажды к нам в приют позвонила женщина из Гусь-Хрустального и попросила забрать хотя бы 20 кошек из ее сорока, – рассказывает Валентина Сокова, кандидат ветеринарных наук и президент Центра животных «Валента». – Оказалось, ее муж заболел раком. Когда все способы вылечиться были перепробованы, кто-то посоветовал ей завести мужу кошку. Она взяла одну, потом вторую… Дело закончилось тем, что кошки просто спали на ее муже, как живое одеяло. Я бы не стала советовать это средство всем — мужчина, однако, до сих пор жив. Общеизвестно, что кошки ложатся на больное место и приносят облегчение при гипертонии, заболеваниях сердца и желудочно-кишечного тракта, при любых стрессах, а также снижают гиперактивность у детей. А еще я, как ветеринар, много раз наблюдала, что кошка страдает ровно теми же заболеваниями, что и ее владелец. Например, если у нее проблемы с пищеварением — у хозяина тоже в 70% случаев есть либо болезнь, либо предрасположенность к ней.

(Если кошка облюбовала какую-то зону на вашем теле — будет не лишне проверить ее у врача, – думаем мы).

Скорее жив, чем мертв

– Многие слышали про кота Шредингера, – говорит Игорь Честнов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и прикладной математики ВлГУ. – Есть ящик и кот. В ящике имеется механизм, содержащий радиоактивное атомное ядро и емкость с ядом. Вероятность распада ядра за 1 час составляет 50%. Если ядро распадается, емкость с ядом открывается и кот погибает. Если распада ядра не происходит — кот остается жив-здоров. Согласно квантовой механике, если над ядром атома не производится наблюдение, то его состояние описывается смешением двух состояний — распавшегося ядра и нераспавшегося ядра, следовательно, кот, сидящий в ящике и олицетворяющий ядро атома, и жив, и мертв одновременно. Такого, понятно, быть не может. Следовательно, доказал Шредингер, квантовая механика имеет существенные изъяны. Надо сказать, что это — мысленный эксперимент, никто не сажал живого кота в ящик с ядом. Но физики тем не менее бросились спасать кота. Так появились такие теории, как копенгагенская интерпретация и многомировая интерпретация квантовой механики – согласно которой в одной из множества параллельных реальностей кот непременно выживает.

(Почему никто из этих физиков-спасателей не додумался убрать из мысленного эксперимента мысленный яд? – недоумеваем мы).

Нас и здесь неплохо кормят…

– Когда СССР запустил в космос собаку, а США — обезьяну, французы решили чем-нибудь отличиться и отправить к звездам кота, – поделился Илья Кабанов, главный редактор научно-популярного журнала «Реактор». – Взяли шесть неприхотливых уличных кошек, в итоге-таки запустили одну. С этой историей связаны сразу две легенды. Первая — что попавшие в тепличную обстановку космического центра бродячие кошки тут же начали отъедаться и растолстели настолько, что только одна в итоге поместилась в летную капсулу. Вторая — что кот-космонавт сбежал в последний момент, и в итоге его заменили первой попавшейся кисой. Но пару лет назад французы открыли архивы и стало известно, что все это неправда. Второй раз о запуске кота в космос в 2013 году объявило иранское космическое агентство. Дело в том, что прежнее название Ирана — Персия, символ страны – персидская кошка (и если следовать той же логике, русские должны были запустить в космос медведя). В рамках предварительной подготовки иранцы провели эксперимент с мышами и обезьянами. Но вот полет кошки так до сих пор и не состоялся.

(Для космических экспериментов нужны небольшие и не злобные животные, которые хорошо выходят на фотографиях. Но в далекое, безвоздушное, холодное пространство отправились десятки собак, обезьян, крыс, кроликов, морских свинок — и всего одна кошка. Определенно, котики — это высшая раса).