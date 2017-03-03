Общество “мертвых” поэтов предлагает пообщаться вживую

«Общество мертвых поэтов» собирается во Владимире уже в третий раз. «А почему мертвых? Потому что каждый из участников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой оградой, – объясняют организаторы встречи. – “Общество мертвых поэтов” это как тайное собрание, на котором вас ждет отсутствие цензуры, неповторимая атмосфера, странные диалоги и интересное творчество».

Что происходит на таких встречах, интуитивно понятно: поэты выходят к микрофону, или встают на табуретку, или ложатся на пол и читают свои стихи. Среди выступающих заявлены Полина Исландия, Ян Вассельман, Печальный поэт и другие авторы, чьи произведения, в основном, публикуются в сети.

Судя по фотографиям с прошлых встреч, размещенным в социальных сетях, аудитория у «Общества мертвых поэтов» большая и разношерстная. «Было феерично. Очень приятно слушать такие сильные стихи! Много мыслей, а главное эмоций. В предвкушении следующего вечера», – пишет отзыв Анна Семенова.

«Ааа, ребята которые рано ушли многое потеряли! Я в восторге от вчерашнего вечера!» – считает Маринка Нечаева

– Слушайте, ну это было что-то с чем-то – вечер в баре “Свобода”! – говорит поэтесса Александра Улитина, участница встречи. – Начиная с антуража помещения и заканчивая поэтами современности! Никогда еще мне не приходилось читать стихи под бельевой верёвкой, на которой развешены тельняшечки. А поэты – в основном мужчины в районе 30-ти – ох, как весело, все это было…»

Встреча с поэтами начнется в 19-30 в баре «Свобода» по адресу ул. 2-я Никольская, д. 4.