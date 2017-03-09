В Мишнево загудят, а в Усолье – посолят

В деревне Мишнево Камешковского района ежегодно проходит праздник рожка. А теперь будет и музей, посвящённый этому музыкальному инструменту. И это не случайно: основатель знаменитого ансамбля рожечников Николай Васильевич Кондратьев происходил именно из мишневских крестьян. Созданный им коллектив «Владимирские рожечники» покорил своим творчеством всю Россию и пол-Европы, заслуженно получив всероссийскую и мировую известность. В этом году исполняется 125 лет со дня первого выступления этого ансамбля в Париже.

А в другом населенном пункте Камешковского района – селе Горки, как уже сообщал «Призыв», планируется открыть музейно-образовательный центр «Пристань старого капитана». Там посетителям расскажут, что в XVIII веке Пётр I пожаловал Горки с соседними деревнями капитану первого ранга Франсуа Вильбоа. Француз, получивший православные имя и отчество Никита Петрович, приехал в Россию и проявил себя как талантливый и храбрый офицер военного флота. Он отличился во многих сражениях против шведов и турок, был хорошо известен императору и являлся другом царского любимца и родственника – адмирала Фёдора Апраксина.

Горками старый моряк владел 36 лет до самой кончины в 1760 году. В селе им был выстроен двухэтажный деревянный господский дом. После адмирала горкинское имение отошло к его сыну Александру Вильбоа, командовавшему всей русской артиллерией.

Проект восстановления усадьбы на берегу сельского пруда напротив Троицкого храма уже подготовлен. Планируется оборудовать «домик старого капитана», хозяйственные постройки, пристань с весельной лодкой, поставить маяк, сигнальную мачту с морскими флагами, макет парусного суда в натуральную величину, салютную пушку и собрание якорей. В усадебном доме планируется создать несколько экспозиций, рассказывающих о службе камешковцев в Военно-морском флоте России XVIII – XXI веков.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проводившая информационный день по туристическим проектам Камешковского района, также в планах местных властей – восстановление усадьбы Безобразовых в селе Патакино. Соответствующие проекты уже имеются. В 1760-е годы дом в этом селе приобрёл отставной гвардейский офицер Алексей Безобразов. С начала XIX века в нём поселился его сын Дмитрий Безобразов – один из руководителей первого ополчения во Владимирской губернии, созванного в 1806 году для противостояния армии Наполеона. Именно он выстроил в Патакино роскошную усадьбу.

В настоящее время от большинства построек усадебного комплекса не осталось и следа: выложенная камнем чаша пруда превращена в помойку, а прежде удивительный парк из лип, дубов, елей и сосен большей частью вырублен и крайне запущен. Лишь недавно началось восстановление Троицкой церкви. Сохранилась уникальная каменная лестница, которая вела от утраченного дома на берег Клязьмы. Тем не менее, патакинская усадьба и теперь притягивает туристов и любителей старины. Одна из задач местной власти – восстановить эту жемчужину усадебной культуры прошлых веков, связанную с именами многих исторических деятелей.

Кроме того, в селе Усолье собираются реализовать большой туристический проект – восстановить уникальные соляные варницы, которые действовали здесь в XV веке.

Ещё один туристический маршрут, разработанный и реализуемый в Камешковском районе, называется «Вальковщина». Именно так в народе называется территория вблизи села Давыдово, где расположен единственный в России музей-усадьба Александра Бородина – филиал Камешковского историко-краеведческого музея. На сегодняшний день есть планы по расширению музейных территорий, по оборудованию сценической площадки и восстановление «зелёного кабинета», где великий композитор написал множество музыкальных произведений, в том числе значительную часть оперы «Князь Игорь».

Фото: http://muzan.ru/uploads/images/ v/l/a/vladimirskie_rozhechniki_kalinushka.jpg