Владимирцам расскажут, как из безработного превратиться в бизнесмена

Завтра, 28 февраля, во Владимирском Экспоцентре впервые пройдет Единый день самозанятости «Вчера безработный — сегодня предприниматель».

Он проводится в целях содействия открытию собственного дела жителями региона, находящимися в поисках работы, и выпускниками организаций профессионального образования.

В рамках мероприятия состоится региональная выставка-презентация товаров и услуг индивидуальных предпринимателей, уже получивших в рамках госуслуги по содействию самозанятости безработных финансовую помощь и открывших собственное дело.

Также запланировано проведение «круглого стола» на тему «Инструменты господдержки при организации собственного дела. Об успешном опыте предпринимателей, открывших собственное дело при поддержке службы занятости» и семинар-тренинга «Инструменты бизнес-планирования».

Кроме того, участники мероприятия смогут пройти тестирование по выявлению степени способностей и собственной готовности к осуществлению предпринимательской деятельности.

Фото: http://my-ussr.ru/ soviet-posters/ the-great-patriotic-war /106-posters-of-the-soviet- union-during-