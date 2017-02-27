Владимирские гимнастки «озолотили» область

Владимирские спортсменки с большим успехом выступили на чемпионате Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования проходили Иваново с 19 по 23 февраля, – сообщает пресс-служба областной администрации.

В индивидуальной программе и в групповых упражнениях по программе мастеров спорта соревновались спортсменки из 12 регионов центральной России.

Наши спортсменки завоевали золотые медали и стали чемпионками ЦФО в групповых упражнениях. В составе владимирской команды выступали: Ангелина Шкатова, Ксения Лозбичева, Екатерина Шустова, Ирина Родькина (все из СДЮСШОР № 5 г.Владимира), Ирина Серёгина (г.Ковров) и Карина Карпова (г.Кольчугино).

В последний раз владимирские спортсменки становились чемпионками ЦФО в 2010 году и теперь заслуженно вернули себе звание сильнейших в центральной России.

Кроме того, на чемпионате мастер спорта международного класса Ангелина Шкатова успешно выступила сразу в двух видах программы – в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В личном зачете Ангелина стала серебряным призёром чемпионата ЦФО и завоевала право выступать на чемпионате России в составе сборной команды Центрального федерального округа, который пройдет в Пензе с 7 по 13 марта.

Фото пресс-службы АВО