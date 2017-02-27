Под Ковровом открыли памятник комдиву и двум девушкам-снайперам

Первый командир 3-й Московской дивизии народного ополчения генерал-майор Николай Павлович Анисимов командовал этой воинской частью с ноября 1941 года до сентября 1942-го, причем в январе 42 года она была преобразована в 130-ю стрелковую дивизию. Нынешний 467-й окружной учебный центр ведет свою историю именно с той самой дивизии, поэтому памятник первому комдиву появился в ковровском военном городке.

В 130-й стрелковой дивизии служили две девушки-Герои Советского Союза Мария Поливанова и Наталья Ковшова (в честь них в Ковровском учебном центре установлены мемориальные доски). Они героически погибли 14 августа 1942 года в Новгородской области и получили Золотые Звезды посмертно.

Любопытно, что 3-й Московской и 130-й стрелковой дивизией Николай Анисимов, уроженец Москвы и профессиональный военный, участник Первой мировой, Гражданской и Советско-Финской войн, командовал еще в звании полковника (генерал-майором он стал лишь 14 октября 1942-го). Однако на памятнике, точнее бюсте, он запечатлен в генеральской форме, да еще и с погонами, которые были введены в РККА лишь в начале 1943 года.

Пожалуй, было бы правильнее запечатлеть легендарного комдива именно так, как он мог выглядеть во время командования дивизией – предтечей нынешнего 467-го ОУЦ, но творческое решение оказалось иным. Вероятно, основой нынешнего бюста послужила его фотография военной поры, где Анисимов запечатлён в генеральской форме с тремя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды на груди.

Всего же Николай Павлович Анисимов был награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также иностранным орденом. Но фото с полным комплектом наград, надо полагать, попросту не нашли.

Еще одна деталь: в собственноручно написанной в 1949 году автобиографии, которая сейчас опубликована, генерал-майор ни разу не упоминает город Ковров, в котором он, по всей видимости, никогда не бывал. Провоевавший всю Великую Отечественную, он служил в армии на руководящих должностях до 1958 года, после чего жил в Москве, где активно занимался общественной работой, в том числе был председателем жилищной комиссии. Скончался Анисимов 5 февраля 1981 года в столице в 84-летнем возрасте и похоронен на Кунцевском кладбище Москвы вместе с супругой Надеждой Александровной, которая пережила его на 13 лет.