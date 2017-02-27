В новом спорткомплексе Юрьевца готовят тазики

Корыто налито! Болея за наших школьников-баскетболистов, выступавших в спорткомплексе владимирской средней школы №42, невольно обратила внимание на стены. Они были все в нежно-зеленых разводах. Нерукотворных разводах.

Из-за безбожно текущей крыши и на третьем, и на втором этажах спорткомплекса потолки и стены заметно испорчены, причем в солидном объеме. Кое-где плитка подвесного покрытия вскрыта, и под ней виднеются межпанельные намокшие швы. А вокруг – шланги коммуникаций, змеями расползающиеся по всем направлениями.

На полу – вместительное корыто, пока сухое. Но кто-то предупредительно принёс его, глядя за окно: дождик, зарядивший 24 февраля, претендовал на звание ливня. Протечет или коротнёт? – еще та задачка, если принимать во внимание масштабы текущей крыши. Следы протечек видны повсюду. И не только в спорткомплексе, предупредили нас.

Олег Никитин, директор ДЮСШ №1 по игровым видам спорта, подтверждает: есть такое дело – худая крыша. Спортшкола переехала сюда пару лет назад. В рамках безвозмездного договора с муниципалитетом заняла спортзал и кабинет. В спортзале, к слову тоже одна из стен в разводах.

– Это нам такой привет от строителей остался, – говорит он. – Разные подрядчики были, и теперь ответственность с себя снимают.

О том, как «новострои» становятся аварийными объектами и я, и мои коллеги пишут и рассказывают с ужасающей регулярностью. И ведь сценарий почти один.

Этап первый. Долго строят. В Юрьевце трехэтажную пристройку к учебному корпусу школы №42 заложили в середине 90-х годов. Возвели коробку, пользуемся терминологией строителей. И бросили. В 2013 году областная власть решила помочь городу ликвидировать школьный долгострой. По данным из официальных источников, в 2014 году город и область вложили в стройку более 100 млн рублей, а в 2015 году – более 120 миллионов.

Этап второй. Пафосно открывают. Красную ленточку на торжественной церемонии сдачи, которую приурочили к Дню города, в юрьевецком спорткомплексе перерезали с первыми лицами города и области. Это было аккурат перед 1 сентября 2015 года. Тогда же власти отчитались: «Клубно-спортивный блок в мкр. Юрьевец предназначен для проведения занятий по физкультуре с учащимися 1-11 классов, индивидуальных тренировок и соревнований по командным видам спорта. Три спортивных зала, два бассейна, большой актовый зал, медицинский пункт, библиотека, учебные кабинеты. Общая площадь здания – 10356,4 кв. м, площадь озеленения прилегающей территории – 2058,2 кв.м».

Как рассказал наш источник в школе, «квадраты» потекли в первую же зиму. Общая площадь крыши – порядка трёх тысяч квадратных метров. На всю эту громадину – всего 4 ливнёвки! Этого мало, – пояснили собеседники. Ливнёвки забиваются, и вода просачивается в школу. Протечки почти по всей площади. Исключение – 600 квадратных метров, которые перекладывала компания, завершавшая работы. 30 декабря 2014 года по результатам открытого конкурса был заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-Инвест». Ее специалисты сделали свою часть крыши на совесть. Они же посоветовали педагогам, которых начало заливать, чистить крышу. Вот только в штатном расписании СОШ единицы для этого нет, а на добровольных началах подобную работу рядовому учителю или техничке тоже вряд ли поручишь.

Этап третий. Благополучно забывают. «Андрей Шохин держит ход строительства под личным контролем», – рапортовали официальные СМИ под занавес сдачи школы. Но когда в спортзал, коридоры, а потом и школьные кабинеты стали пробиваться ручейки с крыши, то стало совсем непонятно, кто же и что же держит под контролем, и главное: кто должен помочь учебному заведению заткнуть дождевые фонтаны над головами и учащихся, и тренеров, и педагогов?

По нашей информации, обращение к тогдашнему руководителю «Владимирстройзаказчик» (а именно это бюджетное предприятие было заказчиком объекта) Антону Аручиди оказалось безрезультатным. Он пояснил, что гарантийный срок истёк: крышу-то сделали задолго до момента официальной сдачи. К «Строй-Инвесту», повторю, претензий нет: на их куске крыши – не течет.

Как тут не вспомнить, нетленного Райкина с его пуговицами, к которым претензий нет? Пришиты насмерть! А в остальном – беда. Нам рассказали о кабинете, в котором из-за постоянной сырости по стенам пошёл грибок, об угрозе срыва занятий и даже соревнований из-за протечек прямо на коммуникации. А ведь среди достоинств комплекса называлась и современная мощная вентиляция в спортивных залах. Но как безалаберно всё получилось: над современными высокотехнологичными решениями – крыша решето.

Руководит школой сейчас Семён Малышев. В телефонном разговоре он рассказал «Призыву», что уже окунулся в проблему.

– Пока мы пытаемся определить временные рамки и степень ответственности подрядчиков. Их было несколько. Изучаем сейчас юридические тонкости: когда был подписан акт приемки крыши и акт сдачи объекта. С главой города Ольгой Деевой мы также обсудили эту проблему, в курсе и заместитель главы администрации Оксана Ерашова. У меня сегодня четвертый рабочий день на этом месте, но, поверьте, текущей крышей занимаюсь в первую очередь. Это самое важное: создать рабочие условия в школе, – говорит Семен Владимирович.

Всё так, все в курсе. Но и первая капель уже обещана синоптиками. С большим унынием здесь ждут начало теплых дней. Готовятся: в арсенале – тазики, корыта, тряпки.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/lebedevstvn/31198064/163220/original.jpg