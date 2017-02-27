Под Вязниками на трассу для внедорожников вышли женщины

Около сорока участников съехались в День защитника Отечества к деревне Быковка, где по традиции была открыта трасса для любителей погонять по бездорожью. Компанию водителям-экстремалам Владимирской области (из Коврова, Владимира, Гороховца, Вязников и Мурома) составили любители скорости из Нижегородской области.

Состязаться участникам предложили в шести категориях: мотоциклы, квадроциклы, Нивы, УАЗы, иномарки и легковые машины. Единственное условие для допуска к выходу на трассу – на колесах машин должна стоять стандартная зимняя резина, а в кабине иметься ремни безопасности. Кроме этого в обязательном порядке участники соревнований должны проходить дистанцию в шлеме. И это не прихоть. За время гонок четыре экипажа перевернулись, но благодаря соблюдению техники безопасности никто из гонщиков не пострадал. Каждый из участников преодолел дистанцию почти в три километра. Впервые в этих соревнованиях приняли участие женщины: для двух участниц в классе “легковые автомобили” организовали специальный заезд.

Первой на финише оказалась жительница Гороховца Дарья Катешина. Лучшим среди водителей “УАЗов” стал Николай Соловьев из Вязников, его земляк Вадим Клюжев показал лучший результат среди участников на “Нивах”. В классе моноприводных авто победу одержал Антон Арефьев из Гороховца. А вот в категориях “иномарки” и “квадроциклы” не нашлось равных Виталию и Андрею Киреевым из города Кстово Нижегородской области. Лучшее время среди мотоциклистов показал вязниковец Илья Маслов.

Фото Вячеслава Павлова (https://vk.com/v94eslav.pavlov)