Об основах долголетия владимирцам расскажет врач-терапевт

В регионе-33 продолжает работу «телефон здоровья».

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Сегодня врач-терапевт Городской клинической больницы №5 города Владимира, главный специалист по профилактической медицины департамента здравоохранения, к.м.н. Изабелла Ивкова расскажет по  об основах долголетия.

Свои вопросы владимирцы смогут задать по «телефону здоровья» Областного центра медицинской профилактики, структурного подразделения Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины – (4922) 32-22-04. Линия работает с 15.00 до 16.00.

Фото: http://ddu-expert.ru/wp-content/uploads

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