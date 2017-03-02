Тамбовский мэр ковровчанам товарищ!

Это 56-летний Александр Филиппович Бобров, уроженец Тамбовской области, который длительное время работал в тамбовском ЖКХ, в 1998-2003 гг. – трудился в администрации города Тамбова.

В 2003-2008 гг. Александр Бобров возглавлял предприятие ЖКХ «Тамбовские коммунальные системы», которому было передано в эксплуатацию на правах аренды имущество четырех коммунальных предприятий Тамбова – «Водоканала», «Горэлектросети», «Теплоснаба» и муниципального предприятия объединенных котельных. Также «ТКС» были переданы сбытовые функции.

Компания отвечала за бесперебойное и качественное снабжение населения Тамбова водой и услугами водоотведения, поставляла жителям города электроэнергию и осуществляла теплоснабжение для 40% жителей центра Тамбовской области.

В 2008-2010 гг. Бобров был вице-мэром Тамбова, причем курировал вопросы обеспечения деятельности городского хозяйства: благоустройство и санитарное состояние города, работу городского транспорта, жилищно-коммунальное хозяйство.

В 2010-2015 гг. занимал пост сити-менеджера – главы горадминистрации Тамбова. В сентябре 2015-го его полномочия были прекращены Тамбовской городской думой, так как их срок истек.

Александр Бобров окончил Кирсановский совхоз-техникум по специальности техника-механика сельхозмашин в 1980 году (любопытно, что на официальном сайте администрации Коврова в информации о новом заме про техникум написали «Курсановский»). Затем он заочно окончил юридический факультет Тамбовского государственного технического университета. Кстати, на том же мэрском сайте о заочном обучении не сказано, мол, просто окончил университет.

Из открытых источников известно, что деятельность Александра Боброва на посту главы администрации Тамбова оценивалась местными жителями неоднозначно. Помимо тех, кого устраивала деятельность сити-менеджера, были и негативные отзывы.

Например, во время нахождения Александра Филипповича в должности тамбовского мэра началась застройка зеленой зоны на реке Студенец, которая ранее пользовалась популярностью у горожан в качестве места отдыха.

В тамбовском микрорайоне «Радужное» при строительстве новых дорог мэрия сэкономила на устройстве ливневой канализации. Поэтому во время распутицы и непогоды дороги и дворы там стало заливать, а новый асфальт оказался смыт, и пришлось тратиться на новый дорожный ремонт.

Примерно полтора десятка миллионов бюджетных рублей было потрачено мэрией Тамбова на устройство Триумфального спуска на улице Набережной в 2012 году. Почти сразу же власти стали критиковать за слишком скользкие мраморные ступени лестниц и за низкое качество работ. Летом 2016 года, уже после ухода г-на Боброва из администрации Тамбова, из городского бюджета было выделено еще 2,36 млн рублей на ремонт этого «нового» объекта.

Выделение средств подтолкнул инцидент в июле 2015-го, когда пожилая женщина, спускаясь к мосту по Триумфальной лестнице, зацепилась за ступеньку и, потеряв равновесие, схватилась за перила – те оторвались. Пенсионерка упала головой вниз, ударилась о камни, рассекла бровь и получила серьезную травму.

Во время реконструкции улицы Карла Маркса в центре Тамбова там были установлены дорогие красивые фонари, оказавшиеся декоративными и плохо освещавшими проезжую часть. Из-за этого там участились ДТП, а ГИБДД и прокуратура были вынуждены указать чиновникам на проблему.

Впрочем, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, и опыт управленца и коммунальщика у Александра Боброва, несомненно, немалый. К тому же человек он, видимо, решительный, раз поменять родной Тамбов, в котором проработал почти 30 лет, на Ковров, который от Тамбова достаточно далеко, да и масштаб тут совсем иной (Тамбов по численности населения – в 2 раза больше).

Интересно то, что сам Александр Филиппович еще недавно возвращаться в чиновничье кресло, вроде бы, не хотел. Например, в интервью интернет-ресурсу LifeTambov.ru, опубликованном 16 декабря 2015 года, он сказал буквально следующее: «Во власть возвращаться я не собираюсь!»

Однако год с небольшим спустя все-таки собрался. О поисках работы ради достойной зарплаты речь, скорее всего, не идет. Согласно опять-таки данным открытых источников, новый первый вице-мэр Коврова – человек весьма состоятельный. По данным декларации за 2013 год, в собственности у Боброва и его супруги значилось три особняка, общая площадь которых почти 700 кв. метров и земельный участок более 18 соток, автомобили «Porsche Cayenne turbo» (у самого Боброва) и «Mercedes-Benz» (у жены), а также снегоход и автоприцеп. Декларация 2014 года добавила Александру Боброву квартиру площадью 137 кв. метров, а его супруге – два земельных участка площадью 369 кв. метров для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, нежилое помещение площадью 338,5 квадратных метра и магазин площадью 37,5 кв. метра.

Реакция ковровчан на нового «варяга» в рядах руководства их города пока относительно сдержанная, так как Боброва еще мало кто видел и слышал. Но вопросы, мол, почему не нашлось местных управленцев в городе оружейников, уже задают.

На фото: