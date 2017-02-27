Владимирец совершил «На заре» 41 ошибку

Одиннадцатый общегородской диктант, посвященный Международному дню родного языка, по традиции прошел в областной библиотеке в конце прошлой недели. На этот раз мероприятие было приурочено к 150-летию со дня рождения нашего земляка, уроженца деревни Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии, классика литературы Серебряного века Константина Бальмонта.

Проверить свои знания в орфографии и пунктуации в этот раз собрались 50 человек. Под диктовку преподавателей филологического факультета педагогического института ВлГУ участники акции письменно воспроизвели отрывок из очерка Бальмонта «На заре».

Работы владимирцев оценивались по десятибалльной шкале. Без ошибок текст диктанта не написал никто. Антирекорд же установил участник, допустивший 17 орфографических, 20 пунктуационных и 4 грамматические ошибки.

– Текст диктанта был большой по объему, второго уровня сложности, и, к сожалению, для многих участников он оказался очень трудным, – подвели итоги диктанта преподаватели кафедры русского языка филологического факультета. – Среди писавших наилучший результат (9 баллов) показали три человека, шесть человек получили положительную оценку (8 баллов), попытались написать правильно еще шесть человек (7 баллов).

Среди типичных орфографических ошибок – написание «н» и «нн» в прилагательных и причастиях, правописание наречий и сложных прилагательных.

Сложности в пунктуации возникли у участников диктанта с постановкой знаков препинания в сложных предложениях, обособлении уточняющих членов предложения, вводных слов и вставных конструкций. С сожалением проверяющие также отмечают наличие в работах владимирцев большого количества лишних знаков препинания.

Фото: http://s.start33.ru/news/3/171/m11839.jpg