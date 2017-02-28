Обгон у деревни Адино унёс две жизни

Первая авария случилась вчера в семь вечера на федеральной трассе в Суздальском районе, сразу после поворота на МЮД. 25-летний водитель, житель Московской области, ехал со стороны Суздаля. На опасном участке дороги, где имеется табличка с предупреждением, решил совершить обгон.

Выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с «Мицубиши», которой управлял 36-летний житель села Порецкое Суздальского района. В ДТП пострадал сам виновник, с травмами он доставлен в больницу.

Вторая авария выдалась уже сегодня в семь утра. Около деревни Адино Меленковского района водитель автомобиля «Hyundai Elantra» решил на узкой двухполосной дороге обогнать грузовик. Но маневр завершить не успел – врезался в автомобиль «Chevrolet NIVA» под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП погибли 55-летний водитель и 56-летняя женщина-пассажир «Hyundai». Еще двое пассажиров иномарки, а также водитель и два пассажиры «Нивы» госпитализированы с различными травмами.