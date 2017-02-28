Поисковики-лесоводы из региона-33 отправились в Казань

В столице Татарстана проходит Первый Всероссийский слёт студенческих поисковых отрядов

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Накануне  в Казани стартовал  Первый Всероссийский слёт студенческих поисковых отрядов. Мероприятие проводится в рамках проекта «Научись помнить». Организатором форума выступает Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Владимирские поисковики – бойцы поискового отряда «Амулет» Муромцевского лесотехнического техникума Судогодского района  также принимают участие в этом слёте, – сообщает пресс-служба областной администрации.

Поисковики станут участниками панельных дискуссий «Взаимодействие студенческого поискового отряда с руководством учебного заведения», «Роль и значение студенческих поисковых отрядов в деятельности по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», «круглые столы», на которых будут обсуждаться проблемы и перспективы работы поисковых отрядов при образовательных учреждениях, информационное обеспечение деятельности студенческих поисковых отрядов. Кроме того, состоится презентация деятельности студенческих поисковых отрядов регионов России.

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