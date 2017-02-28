Владимирцы жалуются на плохо убранные дворы

Резкие перепады февральских температур и смена оттепели на морозную погоду привели к обледенению дорог и тротуаров. Во время четырех праздничных дней улицы и дворы областного центра превратились в каток.

В пресс-службе владимирской мэрии отмечают, что муниципальный «Центр управления городскими дорогами», отвечающий за уборку основных магистралей, площадей и пешеходных тротуаров в центральной части города оперативно вывел на закрепленные территории рабочих и технику. Автомобильные дороги, пешеходная улица Георгиевская, тротуары и скверы в историческом центре были обработаны противогололедными реагентами и пескосоляной смесью.

В отличие от муниципального предприятия ряд управляющих компаний ушли на «длинные» выходные с 23 по 26 февраля, не обеспечив качественную уборку дворовых территорий. По жалобам жителей инспекторы отдела муниципального жилищного контроля проверили за эти дни 78 дворов. В результате было составлено 10 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в «черный список» попали 5 управляющих компаний и ТСЖ, на которые составлены протоколы, предусматривающие штрафные санкции. В частности, ближайшая административная комиссия рассмотрит очередные санкции в отношении ООО «ЖРЭП №8». Эта управляющая компания уже имеет в своем багаже 20 таких штрафов на сумму около одного миллиона рублей.

В мэрии напоминают, что пожаловаться на работу управляющих компаний можно по телефону отдела муниципального жилищного контроля: 53-31-02. Кроме того, в рабочее время можно звонить по телефону начальника управления ЖКХ 53-18-98 или круглосуточно в городскую Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 05.