На владимирском фестивале «Арт-Субъект» облили краской картину Ван Гога

Все это время зрители фестиваля пытались догадаться, настоящая перед ними картина, или все-таки подделка. Полотно — с табличкой «Винсент Ван Гог. Оливковая роща III. Из частной коллекции» – размещалось отдельно от других работ, на полу была выделена зона, дальше которой зрителям запрещали подходить два охранника. Но сами охранники при этом выглядели, прямо скажем, несерьезно (один из них, к примеру, был одет в шотландскую юбку-килт). К тому же картина не была прикрыта ни бронированной, ни даже обычной витриной — как происходит обычно с шедеврами мировой живописи, которые отправляются «на гастроли» в провинцию. Хотя работы куда менее именитых авторов на «Арт-Субъекте» были защищены стеклом.

– Наверное, все-таки подделка, – рассуждает Екатерина Болдина, посетитель фестиваля. – И дело не только в том, что выставлена она как-то несерьезно. У этой картины нет энергетики, которая отличает работы великих художников.

– Я думаю, она может быть настоящей, – предполагает Светлана Вилкова, еще один зритель. – Ван Гог был очень плодовитым художником, так что одна из его картин вполне могла попасть в частную коллекцию в России. И если организаторы знакомы с владельцем, то могли бы попросить ее на два дня под личную ответственность.

Сами организаторы весь день не раскрывали тайну картины и просили всех любопытствующих подождать до вечера, когда московский искусствовед раскроет тайну Ван Гога.

В шесть часов вечера зрителей попросили собраться у картины. Слово взяла Евгения Гурина. «Попытки творческого человека сказать что-то новое обычно встречают сопротивление, – начала она. – У Ван Гога не было художественного образования, и он очень переживал из-за этого. Но написанные им картины дали ему право называться художником. В то время, как целые легионы папуасов от творчества сами присваивают себе громкие титулы. Многие идеи, существующие уже давно, пытаются преподнести, как нечто новое и актуальное. Очень хочется, чтобы люди научились отличать подлинное искусство от подделок. Посмотрите на эту картину. Оцените мазок. Ощутите запах краски. Старая картина не может так пахнуть свежей краской. Это, бесспорно, подделка».

После чего искусствовед выплеснула на картину краску из бокала, который все это время держала в руках.

Эта акция стала одной из многих на фестивале актуального искусства «Арт-Субъект», который проходит сейчас во Владимире. Организаторы поставили задачу удивить владимирских зрителей — и пока успешно с ней справляются.