Владимирские бюджетники полностью перейдут на «Мир» в 2018 году

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в закон «О национальной платежной системе» и статью федерального закона «О защите прав потребителей» (в части совершенствования требований к организации и функционированию платежных систем). Документ устанавливает обязанность банков с 2018 года использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Но в Центробанке предложили сделать переход по внедрению национальной платежной системы более плавным. С 1 июля текущего года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, а с 1 июля 2018 года перевести на новую национальную платежную систему действующих бюджетников, за исключением пенсионеров. Для этой категории граждан предусмотрена постепенная замена действующих карт картами «Мир» до 1 июля 2020 года. При этом те россияне, которые по каким-либо причинам не хотят пользоваться платежными картами, смогут, как и раньше, получать выплаты наличными либо на счет в банке, не привязанный к карте.

По словам финансистов, инфраструктура для обеспечения функционирования платежной карты «Мир» в России создана и успешно работает. Российскую карту сегодня выпускают и обслуживают 185 банков, ее принимают 98% банкоматов. В перспективе участниками национальной платежной системы станут зарубежные банки и международные финансовые организации.

Также законопроект регулирует размер взимаемой комиссии по картам «Мир». Плата за выпуск и обслуживание российских карт не должна быть выше, чем тарифы международных платежных систем. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уже предложил депутатам привязать свои зарплатные счета к карте «Мир» и сообщил, что руководство нижней палаты парламента РФ уже приняло такое решение.

Внедрение национальной платежной системы продолжается и во Владимирской области. Первыми к выпуску карт «Мир» в регионе-33 приступили одни из разработчиков новых карт «ВТБ24». Позже к ним присоединились другие крупнейшие кредитно-финансовые учреждения, такие как «Сбербанк» и «Помсвязьбанк». К концу прошлого года новые карты уже принимали крупнейшие торговые сети региона-33: «Ашан», «Магнит», «Metro». А первыми держателями карты «Мир» стали военнослужащие. Им выдали российскую карту на трехлетний срок без взимания платы за обслуживание и работу мобильного банка. Очередь – за бюджетниками.

Фото: http://newspile.ru/medias2/news_images/2016/10/17/1476705205_1969473013.jpg