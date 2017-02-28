Сотня владимирских голосов cпела на «серебро»

Нашу область на чемпионате представили владимирские учащиеся ДМШ №1 им. С.И. Танеева. На международное музыкальное мероприятие приехали ребята из разных уголков России, а также из Белоруссии, Литвы, Латвии. На семи площадках культурной столицы соревновались в искусстве хорового пения 33 коллектива разных возрастных категорий.

Владимирская делегация состояла их учащихся младшего (9-11 лет) и старшего (13-16 лет) хоров под руководством Галины Егоровой и Елены Зориной. Почти сотня наших ребят боролась за звание лучшего музыкального коллектива. В серьезной конкурентной борьбе они показали себя на высоком профессиональном уровне и прошли в полуфинал чемпионата.

Международное жюри по достоинству оценило исполнительское мастерство коллективов из города Владимира. И старший, и младший хор стали серебряными призерами чемпионата, привезли в родной город дипломы второй степени и серебряные кубки. Кроме того, за высокое исполнительское мастерство хор старших классов ДМШ №1 получил специальный приз жюри.

Поздравляем ребят и их руководителей и желаем дальнейших творческих успехов!

Автор: Татьяна Рождественская