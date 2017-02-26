Территории владимирского тракторного завода могут отдать художникам

В этом году фестиваль актуального искусства «Арт-Субъект» проходит на совершенно новой площадке — в здании владимирского выставочного центра, расположенного на месте бывшего автосалона «Грамада». Прежде фестиваль размещался в Доме офицеров, и там — в консервативных интерьерах с лепниной – молодые художники, акционисты и музыканты чувствовали себя не вполне уютно. Новое помещение со стеклянными стенами, широким залом, несколькими кабинетами, приспособленными под лектории, подошло фестивалю гораздо больше.

– Достаточно забавно, – оценил результат Артем Маркин, дирижер владимирского губернаторского симфонического оркестра. – Но вместе с тем то, что получилось — это необходимый городу момент. Владимир достаточно консервативен и элемент «сумасшествия» пойдет ему на пользу.

Этот элемент «сумасшествия», кстати, заразил и музыкантов оркестра: солистки, которые обычно выглядят на сцене очень строго, на этот раз примерили авангардный макияж и футуристические прически. «Это очень удачный опыт, – поделилась с «Призывом» солистка оркестра Алла Ларинская. – С таким макияжем я чувствую себя достаточно уверенно. Прическу мне делали около часа, мейк — еще минут сорок, и теперь мне просто жалко разрушать это. Хочу остаться в таком образе, чтобы показать семье. Единственное, в автобусе меня в таком виде, наверное, не поймут — придется ехать домой на такси».

Авангардный образ примерила и заместитель департамента культуры Алиса Аксенова: на фестиваль она пришла, одетая в красное и черное. «Мне нравится, что фестиваль переехал в этот центр, – поделилась она. – Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы «Арт-Субъект» менял локацию каждый год. Но во Владимире пока нет подходящих площадок. А путешествовать из дома культуры в дом культуры — это, конечно, несерьезно. И я думаю: почему бы не присмотреться к Тракторному заводу? Насколько мне известно, там есть площади, которые идеально подошли бы для современного искусства».

Кстати, превращать бывшие промзоны в художественные резиденции — это очень распространенное в мире явление. В Москве, например, Центр современного искусства расположен на территории бывшего завода — в честь которого так и называется «Винзавод».