Мэр Коврова может вновь просить прощения за дороги

Состояние дорог в Коврове вновь стало едва ли не самой актуальной темой для его жителей и гостей города оружейников. Несмотря на то, что в 2016 году на дорожный ремонт там была потрачена круглая сумма в 154,4 млн. рублей (а с учетом ремонта тротуаров 168 млн.), у ковровчан вновь на устах расхожая фраза про одну беду, которая ремонтирует другую.

Бездорожье наступает в Коврове регулярно каждую весну. И каждый раз местные чиновники успокаивают горожан разговорами о том, что виноваты в бардаке на дорогах прежние руководители, аномальные погодные условия, отсутствие общегородской ливневой канализации и недостаточное количество выделяемых на дорожный ремонт средств. Весна 2016-го не стала исключением.

В марте прошлого года ковровский мэр Анатолий Зотов выступил со следующим заявлением: «Состояние дорожного покрытия не отвечает никаким здравым требованиям – населения, нормативных документов, ГИБДД. Я искренне извиняюсь перед жителями Коврова за негативное состояние дорожной системы города Коврова. В этом вина всех руководителей, которые организуют ремонт и содержание дорог. Хотел бы сказать, что вопрос ремонтно-строительных работ на дорожной сети, надзора и содержания будет качественно изменен». В мэрии отмечали, что «асфальтировать нужно большие, протяженные участки, чтобы в местах соединения дорожного полотна покрытие не разрушалось».

А затем началась новая ремонтно-асфальтировочная кампания, проводимая под знаком подготовки к международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава» и к запланированному в Ковров президента страны Владимира Путина. Асфальтировали, в основном, лишь те улицы, по котором должны были проезжать участники форума, а те, которые в этот список не вошли, или подлатали кое-как или же вообще оставили в разбитом состоянии, как, например, улицу Абельмана и северную часть улицы Дегтярева, восточную часть улицы Социалистической до «КМЗ», улицы Белинского, Ранжева, Чернышевского, Тимофея Павловского, Кирова, Строителей, Рунова, Муромская и немало других. Хотя многие из этих улиц магистральные и по ним осуществляется движение общественного транспорта. Сегодня ездить там – сущее наказание для водителей, так как ямы и участки, напоминающие терку, имеются в изобилии.

Зато улицы «под форум» закатали в асфальт капитально. И если весной горадминистрация обещала, что «асфальтобетонную смесь со сроками гарантии два-три года планируют больше не применять, а вместо нее использовать асфальт марки ЩМА-20, А1 и Б1», то в сентябре 2016 года официоз ковровской мэрии гордо констатировал: «Асфальтировали дороги с применением марки ЩМА-20, что, по словам специалистов, позволит «забыть» о ремонте как минимум лет на пять».

Но, к сожалению, забыть не получилось. Хотя с того времени прошло не пять лет, а всего лишь пять месяцев, Ковров вновь оказался в состоянии обычного весеннего бездорожья. Состояние тех улиц, на ремонте которых сэкономили в угоду показухе, лишь ухудшилось и они стали еще более проблемными. Однако «посыпались» и те улицы, которые масштабно ремонтировались.

Например, центральная транспортная магистраль города оружейников проспект Ленина местами выглядит так, словно по нему отстрелялась артиллерийская батарея. Ямы и провалы в асфальте увеличиваются буквально не по дням, а по часам.

Последний случай, когда во внезапно образовавшуюся яму посреди проезжей части на улице Еловой, которую основательно отремонтировали к пресловутому спортивному форуму, утром 21 февраля провалились сразу два легковых автомобиля, стал поистине вопиющим.

Теперь мэрия винит во всем «Водоканал», распространив информацию о том, что асфальт разрушился вследствие аварии на водоводе. Буквально это звучит так: «Причина провала не в плохом качестве асфальта и ремонтных работ, а в том, что в 70-х годах прошлого века дорога была спроектирована таким образом, что под ней проходит водопровод». Позиция очень удобная: мол, виноват кто-то 40 лет назад – поди сыщи, а не нынешние чиновники.

А вот пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области по поводу ЧП на Еловой предположила, что «дорогу могло подмыть, что и послужило причиной обвала асфальта».

Среди ковровчан бытует версия и о том, что ветхие трубы могли не выдержать возросшей нагрузки после укладки нового асфальтового слоя без учета возможных последствий. Кстати, масштабная авария водопровода на Еловой уже вторая только за февраль 2017 года. Первая в начале того же февраля тоже привела к повреждению дорожного полотна. Еще очень повезло, что во внезапно образовавшийся провал на дороге не угодил рейсовый троллейбус или автобус, которые по Еловой курсируют регулярно и обычно всегда переполнены в утренние часы.

Когда теперь будут ремонтировать Еловую – пока неизвестно. Зато известно, что, к примеру, после недавней коммунальной аварии на улице Маяковского место «раскопок» поперек проезжей части кое-как забросали землей и щебнем, и теперь, месяц спустя, там тоже уже образовалась внушительная яма, которая растет день ото дня. Но заделывать ее никто не спешит.

Из-за того, что снег с ковровских улиц нынешней зимой вывозился далеко не полностью, они теперь тонут в воде, которая опять разрушает асфальт. А общегородской «ливневки» как не было, так и нет.

На днях губернатор Светлана Орлова утвердила размер субсидий городам и районам 33-го региона на ремонт автодорог общего пользования местного значения на 2017 год. Ковров получит всего лишь 45,9 млн. рублей, что почти в 2 раза меньше, чем Владимир, и на треть меньше чем Суздаль и Вязниковский район. Однако винить обладминистрацию за недостаточное внимание к городу оружейников трудно. В 2016 году дорожный ремонт в Коврове финансировался областью в приоритетном порядке. И, очевидно, «закапывать в асфальт» десятки миллионов рублей из регионального бюджета из года в год в один и тот же город в ущерб остальным муниципальным образованиям нельзя.

Поэтому вполне ожидаемо, что возможности для дорожного ремонта у ковровских властей в нынешнем году окажутся гораздо скромнее, чем в прошлом. А вот сложностей с дорогами во втором по величине городе области, вопреки недавним громким заверениям чиновников различного уровня, похоже ничуть не убавилось.

22 февраля ковровская мэрия объявила о том, что в Коврове начинается «аварийный ямочный ремонт дорог». Пресловутый ремонт сводится к тому, что «щебнем будут засыпаны аварийные участки дорог на улицах: Социалистической, Муромской, Свердлова, Абельмана, Белинского, Н[ово-]Белинского, Челюскинцев, Долинной». Сколько дней или часов продержится щебенка в ямах до того, как ее выбьют колеса проезжающих авто — точно неизвестно, но проблему бездорожья такой «ремонт», который производится вручную при помощи обычных лопат явно не решит.

Еще горадминистрация вовсю практикует заляпывание (иначе и не скажешь) самых вопиющих ям дорогущим жидким асфальтом, там, где отремонтировать дорогу вовремя и гораздо дешевле почему-то была не судьба…

В общем, работа кипит, бюджетные деньги «осваиваются», а по поводу состояния дорог ковровскому мэру впору извиняться вновь…

На фото: