В Юрьев-Польском пострадавших в ДТП вытаскивали спасатели

Нынешнее субботнее утро стало рабочим у владимирских спасателей. В 10.44 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение об аварии, произошедшей на 16 километре трассы «Кольчугино-Юрьев-Польский». Дорогу не поделили две «легковушки»: «Ауди» и «ВАЗ 2106». Как отмечают в ведомстве, есть пострадавшие.

Обеим машинам не удалось удержаться на дороге. Повреждения от удара значительные, иномарка после съезда в кювет загорелась. На месте аварии работали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи и подразделение аварийно-спасательной службы.

Десять дней назад на этой же автодороге произошло ДТП со смертельными исходами. На 11 километре трассы водитель «Митсубиси-Паджеро-Спорт», совершая обгон по «встречке», столкнулся с «Рено-Логан». Водитель и пассажирка последней иномарки скончались на месте аварии, ещё три участник ДТП получили травмы, в том числе, тяжелая черепно-мозговая травма у 14-летнего мальчика.