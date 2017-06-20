Город Владимир теряет целые улицы

Сразу пять владимирских улиц больше не будут значиться на карте областного центра. Сегодня депутаты горсовета на совместном заседании комитетов по градостроительству и экономической политике, проголосовали за упразднение во Владимире улиц – 1-й Усадебный тупик, проезд Пожарского, ул. Посёлок Строителей, ул. Станкевича и проезд Станкевича.

Причина официально звучит так: «данные элементы улично-дорожной сети утрачены». А если проще, то дома, которые были здесь когда-то, снесены.

К примеру, улица и проезд, названные в честь русского писателя, поэта, мыслителя и организатора революционного кружка Николая Владимировича Станкевича, оказались вытеснены новостройками. Село Красное, присоединённое к Владимиру в середине прошлого века, решительно застраивалось в 80-е годы прошлого века и улочки с деревянными домами вытесняли ряды и кварталы панельных высоток.

Правда, имена им давали из той же «революционно-военно-патриотической темы». В данном случае Станкевич уступил Соколово-Соколёнку (участник Гражданской военачальник в Великую Отечественную) и Безыменскому (комсомольский поэт).

Проезд Пожарского, также находящийся в Добром, исчез с карты, а вот улица Пожарского пока еще жива. Домов на ней немного – это частный сектор в районе областной детской больницы.

Усадебных тупиков было в городе аж 2. Они находились в исторической части города, и также безвозвратно утеряны, как сами усадьбы и их обитатели.

А вот новые улицы Владимиру сегодня «поставляют» растущие микрорайоны частной застроки. Это, прежде всего, Полянка, Веризино, Сновицы и иные. Судя по всему, они всё ближе к цивилизации. Сегодня депутаты проголосовали за одобрение решения городской топонимической комиссии о названии новых остановочных пунктов во владимирском «запекинье».

Глава администрации города Андрей Шохин, присутствующий на заседании комитетов, напомнил, что не так давно сюда пущены два маршрута общественного транспорта. И, судя по его словам, сейчас решается проблема с открытием движения по дороге дублёру.

По словам сити-менеджера, в ближайшее время застройщик должен сделать освещение и сдать объект. А вот для улиц, по которым уже курсируют автобусы, нашлись названия и для остановок. Их пока две: остановка «улица Новгородская» и остановка «улица Опольевская».

Фото: http://dream26.ru/s/signboards/8.jpg