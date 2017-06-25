Во Владимире назвали опасные «зебры»

Как уже сообщал «Призыв», в эти дни на территории Владимирской области проходит профилактическое мероприятие «Безопасный переход».

Так, в минувшую пятницу, рейдовые мероприятия прошли в областном центре. Инспектора ДПС работали в усиленном режиме. К имеющимся нарядам присоединились 11 экипажей в количестве 32 сотрудников. Они заняли места около потенциально опасных пешеходных переходов Владимира. К таковым отнесены «зебры» напротив дома 33 по улице Нижняя Дуброва, напротив дома 65 по проспекту Ленина, напротив дома 102 по улице Горького.

Особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции уделялось таким нарушениям как: переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, нарушение правил остановки и стоянки на тротуаре, нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода.

По данным УГИБДД по Владимирской области, за 5 месяцев текущего года во Владимире произошло 27 ДТП по вине пешеходов, что на 42% превысило прошлогодний показатель.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.

Фото: http://www.gibdd.ru/r/33/news/3347437/