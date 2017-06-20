В регионе-33 проверят опасные «зебры»

До 25 июня сотрудники ГИБДД будут проверять безопасность пешеходных переходов.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, особое внимание будет обращено на имеющиеся недостатки в содержании пешеходных переходов, в первую очередь, вблизи детских организаций, на изменения организации дорожного движения на участках, где идут ремонтные работы и реконструкция участков улично-дорожной сети, ввод новых объектов дорожной инфраструктуры.

На потенциально опасных для пешеходов пешеходных переходах сотрудникам Госавтоинспекции будут помогать активисты из числа молодежных и общественных объединений.

Согласно статистическим данным ГИБДД, за 5 месяцев текущего года на дорогах Владимирской области количество ДТП с участием пешеходов сократилось на 17,1% (с 217 до 180). Вместе с тем, на 8,5% увеличилось число наездов на пешеходов в местах расположения пешеходных переходов (с 59 до 64). Рост таких происшествий зарегистрирован в Александровском, Гусь-Хрустальном, Ковровском районе, Кольчугинском, Муромском и Юрьев-Польском районах.

Фото: http://33strausa.ru/obshenie/9393