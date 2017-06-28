Во Владимире «Volkswagen » сбил двух женщин на тротуаре

Авария случилась вчера около шести вечера на Нижней Дуброве, на перекрестке у дома № 21. Там недавно поставили светофоры и нанесли разметку, но едва ли не каждую неделю на этом месте бьются машины. А вчера произошла более серьезная авария.

Находившийся за рулем «Volkswagen Touareg» 29-летний водитель, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил двоих пешеходов. Обе женщины госпитализированы. У 47-летней пострадавшей врачи скорой помощи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника, у 39-летней – закрытый двух лодыжечный перелом нижних конечностей.

Пешеходов зажало между строительным вагончиком и машиной. По предварительным данным регионального управления ГИБДД, виноват водитель, который из-за несоответствия скорости конкретным дорожным условиям не вписался в поворот. Никакие дорожные и погодные условия не повлияли на аварию.

Водитель – местный житель, похоже, возвращался с работы домой. В социальной сети «В Контакте» в группах «Подслушано автомобилистов» и «Подслушано Владимир» бурно обсуждали эту аварию. Со слов очевидцев, молодой человек пытался проскочить на мигающий светофор. В этот момент на разрешающий стал двигаться другой автомобиль (то ли микроавтобус, то ли такси – мнения очевидцев расходятся). Чтобы не допустить лобового столкновения, «Volkswagen Touareg» резко вывернул в сторону и вылетел на тротуар.

Давать советы со стороны всегда легко, и в соцсетях на них не поскупились: большинство включившихся в обсуждение считает, что надо было затормозить, а не выезжать на пешеходную дорожку, где, вдобавок, постоянно гуляют мамочки с колясками.

Среди участников обсуждения нашлись и защитники водителя, которые обратились к очевидцам за данными с видеорегистраторов. Дескать, нужно привлечь к и ответу того, кто подрезал «Volkswagen Touareg».

Кстати, в тот же вечер на улице Горького случилось похожее ДТП. 48-летний водитель «Ford Focus» при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не пропустил встречный «Opel Vectra», двигавшийся на зеленый сигнал светофора. В столкновении машин пострадали водитель и пассажир «Ford Focus». Оба с серьезными травмами госпитализированы в БСП Владимира.

Фото из групп “ВКонтакте”