В районе Суходола в ДТП погиб водитель «Volkswagen Golf»

Авария случилась ясным днем на федеральной трассе в Суздальском районе, в на подъезде к Владимире недалеко от поселка Суходол.

37-летняя водитель «Ford Focus» выехала на встречную полосу и на достаточно высокой скорости врезалась «Volkswagen Golf». От удара «Ford» вернулся на свою полосу и столкнулся с еще одним автомобилем – Toyota RAV4. После чего «Ford» улетел в кювет. Серьезнее остальных пострадал автомобиль «Volkswagen Golf».

За рулем находился 63-летний житель города Владимир. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Пострадала и водитель «Ford». С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота ее госпитализировали.