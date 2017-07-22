В районе Суходола в ДТП погиб водитель «Volkswagen Golf»

Смертельная авария произошла из-за выезда на встречную полосу «Ford Focus»

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Авария случилась ясным днем на федеральной трассе в Суздальском районе, в на подъезде к Владимире недалеко от поселка Суходол.

37-летняя водитель «Ford Focus» выехала на встречную полосу и на достаточно высокой скорости врезалась «Volkswagen Golf». От удара «Ford» вернулся на свою полосу и столкнулся с еще одним автомобилем – Toyota RAV4. После чего «Ford» улетел в кювет. Серьезнее остальных пострадал автомобиль «Volkswagen Golf».

За рулем находился 63-летний житель города Владимир. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Пострадала и водитель «Ford». С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота ее госпитализировали.

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