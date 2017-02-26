Под Лакинском водитель погиб во время ремонта своего автомобиля

ДТП произошло на 147 км трассы М7 "Волга" - сообщают федеральные СМИ.

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Грузовой автомобиль “Рено” из Ростовской области был припаркован к обочине на трассе М7 “Волга” недалеко от Лакинска. Предположительно, он был неисправен. В тот момент, когда водитель спустился под фуру, чтобы устранить поломку, на неё наехал другой большегруз. Как сообщает сайт Life.ru, мужчина скончался на месте аварии.

На месте ДТП работали правоохранители, которые выясняли обстоятельства и причины происшествия.

Фото: https://life.ru/ t/новости/978541/vo_vladimirskoi_ oblasti_vo_vriemia_riemonta_fury_ poghib_voditiel

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