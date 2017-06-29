На «пекинке» в районе Владимира «ГАЗель» помяла «Volkswagen»

Вчера днём на «пекинке» пенсионер, ехавший на «ГАЗели», по непонятным причинам выскочил на встречную полосу и на скорости врезался в «Volkswagen Passat».

Удар был очень сильным, потому что «Volkswagen Passat» буквально развалился на части. За рулем немецкой легковушки была 29-летняя девушка. Виновник аварии не пострадал, а вот даме досталось серьезно. С тяжелыми травмами пострадавшая госпитализирована.

В тот же день на федеральной трассе в черте Владимира 54-летний водитель «Volkswagen Jetta» при перестроении из ряда в ряд столкнулся с «Nissan Note». От удара «Volkswagen» вылетел на обочину и врезался в столб.

В результате ДТП пострадал виновник аварии. Врачи скорой помощи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму шейного отдела позвоночника. Мужчину госпитализировали.