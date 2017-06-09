Во Владимире «Рено» сбил мотоциклиста

Авария произошла сегодня около восьми часов утра на улице Добросельской, в районе дома № 124. За рулём «Рено-Логан» находилась жительница посёлка Сокол Суздальского района. При повороте налево (с магистрали в сторону перинатального центра) она, как предполагается, не заметила несущийся мотоцикл марки «Хонда».

Мотоциклист – 22-летний паренёк ехал прямо по главной дороге на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным ГИБДД, ошибку в данной ситуации совершила водитель «Рено», нарушив правила проезда регулируемых перекрестков.

Врачи «скорой помощи» диагностировали у мотоциклиста отрытую черепно-мозговую травму и внутричерепную гематому. Пострадавший находится в реанимации.