Из страшного: я уже наполовину стал как Ленин

Бродил тут на днях по Царскому Селу. Смотрел на дворцы, парки, башни и прочие роскошества.

И поймал себя на том, что радости никакой не было. И восхищения. Красота, роскошь, искусство – а восхищения нет. Злость какая-то только.

Чем роскошнее архитектура – тем больше злости.

На Екатерининский дворец с его вычерностями и позолотой – вообще смотреть спокойно не мог. На парки с умом и трудолюбием небывалым сделанные – смотрю и не радуюсь. Пруд, башня в средневековом стиле для детишек царских сложенная – никакого умиления и восхищения, только злость.

Что такое, думаю, началось?

А потом, пока по дорожкам парка гулял и успокаивался вспомнил слова Ленина, которые приводит Горький в своей известной статье:

“- Ничего не знаю лучше «Араssionаtа», готов слушать её каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

– Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, – должность адски трудная!”

Ну, то есть, слушать Апассионату часто я уже не могу. И часто смотреть на искусство тоже – сил нет. Особенно на то искусство, которое сделано за счет жесткого ограбления большинства. А это почти всё у нас. Особенно Царское Село с его красотами. Да и современные произведения – кино, картины, архитектура, музыка – все сразу напоминают мне совсем о другом, не дают думать об искусстве, а сразу же заставляют вспоминать о царящем вокруг неравенстве и творящейся несправедливости. Даже музыка (и особенно – музыка), хотя казалось бы – абстракнейшая вещь, а вот поди ж ты. Прямо болезнь какая-то, мания такая.

То есть я уже наполовину Ленин.

Но вот палкой бить людей по головам я еще не хочу. То есть целиком Лениным я пока не стал. И то хорошо.

Хотя тенденция опасная. И, видимо, не у меня одного.

Источник: http://evstifeev.livejournal.com/2539328.html

Фото: http://1-smol.ru/wp-content/ uploads/2016/04/6338662-1024×576.jpg