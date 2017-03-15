Эксперты назвали самые опасные продукты

Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) совместно с потребительским журналом «Спрос» подвели итоги испытаний продуктов питания за 2016 год.

Эксперты организаций ежегодно делают подобные отчеты. Сравнив показатели последних трех лет, они пришли к выводу – качество продуктов не меняется (для пессимистов это повод огорчиться, для оптимистов – порадоваться: «хуже не стало»).

Самые большие опасения у специалистов вызывает овощная продукция. Практически каждый второй образец опасен для здоровья. Причем, 60% нарушений приходится на свежие овощи и бахчевые культуры. Все они «грешат» избытком пестицидов. Кроме того, исследователи отметили одну общую тенденцию – отсутствие единых обязательных требований к овощной продукции в части маркировки. Был бы единый техрегламент, тогда потребитель смогли бы найти и страну-производителя и сроки завоза продукта в Россию, а также сроки годности и условия хранения.

Эксперты обращают внимание потребителей на безопасность рыбной продукции. Каждый третий проверенный образец содержит недопустимые по техрегламентам вещества. Выросло и количество нарушений по физико-химическим и органолептическим показателям рыбной продукции.

Фальсификатов в молочной ряду больше всего выявлено в сметане (33% из проверенных образцов) и сливочном масле (30%). Зачастую не соответствуют по содержанию заявленных в составе веществ творог, молоко, мороженое пломбир, сгущенное молоко и сыр.

Много нарушений и среди мясной продукции. Чаще всего происходит замена сырья, с более дорогого на дешевый. Также производители применяют добавки, позволяющие улучшать конечный продукт, используя низкокачественное сырье. Как сообщают специалисты журнала «Спрос», при использовании низкосортного мяса или сырья с повышенным содержанием влаги (замороженное мясо) применяются соответствующие водопоглотители или влагоудерживающие добавки (крахмал, мука, каррагинан и т. п.), которые переводят излишек влаги в коллоидное или эмульсионное состояние. Еще один вариант фальсификации – добавление искусственных ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок, в том числе консервантов.

А еще эксперты заметили, что производители нарушают права потребителей на полную и достоверную информацию о продукте. Узнав о нем всю правду, они, вполне вероятно, вообще отказались бы его покупать.

Во Владимирской области нет независимых экспертов, которые бы проводили собственные исследования продовольственных товаров. Но областное управление Роспотребнадзора мониторит рынок пищевой продукции. Его специалисты исследовали свыше 11 тысяч проб продуктов. Из них 6,7% имеют отклонения по микробиологическим показателям. В списке «загрязненных» товаров кондитерские изделия, рыба, молочная продукция.

Вместе с тем, в отличие от исследований независимых экспертов, проводимых в крупных городах страны, в нашем регионе, по данным Роспотребнадзора, заметно улучшилось качество мясной продукции.

Фото: http://zakonforall.ru/wp-content/uploads/2016/03/612078pic6.jpg